CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Boa_ZigZag_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1126
Ranking:
(20)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: mandor

Zigzag Boa_ZigZag con representación de sus resultados en forma de signos fractales.

¡Los signos se redibujan de forma absolutamente análoga a los picos del zigzag original!

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18604

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

Indicador Boa_ZigZag con marcas de color de los valores de los picos del zigzag.

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

Indicador Boa_ZigZag con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

N Candles v4 N Candles v4

El asesor busca N barras iguales seguidas. En las velas alcistas va la compra, en las bajistas, la venta. Se tiene en consideración el tipo de cuenta comercial: compensación o cobertura.

Color_QEMA_Envelopes_Digit Color_QEMA_Envelopes_Digit

Envoltorios con uso de la media móvil Color_QEMA_Digit con indicación de la dirección de la tendencia y representación de los últimos valores de los límites del canal.