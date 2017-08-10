Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Color_QEMA_Envelopes_Digit - indicador para MetaTrader 5
Envoltorios con uso de la media móvil Color_QEMA_Digit con indicación de la dirección de la tendencia y representación de los últimos valores de los límites del canal.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18615
