CandelsHighOpen - Asesor Experto para MetaTrader 5
Secuencia completa: indicador Candels High Open, módulo de señales del indicador SignalCandelsHighOpen.
CandelsHighOpen es un asesor basado en el módulo de señales comerciales del indicador Candels High Open. El asesor es generado por el Wizard MQL5. Posibilidad de comerciar con órdenes de mercado y pendientes, niveles de trailing Stop Loss según el indicador "Parabolic SAR".
Para compilar el experto es necesario el módulo de señales comerciales SignalCandelsHighOpen y el indicador Candels High Open.
El asesor CandelsHighOpen se ha iniciado en el modo "Cada tick basado en ticks reales" en el símbolo AUDUSD, H1 en el periodo del 2016.01.01 al 2016.11.06, depósito inicial 10000. Además, en la primera pasada se ha utilizado el parámetro "Reverse signals"=false.
y en la segunda pasada, "Reverse signals"=true:
Todos los parámetros del asesor se han tomado por defecto, no se ha realizado optimización.
