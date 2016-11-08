Полная цепочка: индикатор Candels High Open, модуль сигналов индикатора SignalCandelsHighOpen. CandelsHighOpen — советник на базе модуля торговых сигналов индикатора Candels High Open. Советник сгенерирован Мастером MQL5. Возможности торговли рыночными и отложенными ордерами, трейлинг уровня Stop Loss по индикатору "Parabolic SAR". Для компиляции эксперту необходим модуль торговых сигналов SignalCandelsHighOpen и индикатор Candels High Open.

Советник CandelsHighOpen был запущен в режиме "каждый тик на основе реальных тиков" на символе AUDUSD, H1 на периоде с 2016.01.01 по 2016.11.06, начальный депозит 10000. При этом в первом проходе был использован параметр "Reverse signals"=false.







а во втором проходе "Reverse signals"=true:





Все параметры советника были взяты по умолчанию, оптимизация не проводилась.