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CandelsHighOpen - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2083
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Полная цепочка: индикатор Candels High Open, модуль сигналов индикатора SignalCandelsHighOpen.

CandelsHighOpen — советник на базе модуля торговых сигналов индикатора Candels High Open. Советник сгенерирован Мастером MQL5. Возможности торговли рыночными и отложенными ордерами, трейлинг уровня Stop Loss по индикатору "Parabolic SAR".

Для компиляции эксперту необходим модуль торговых сигналов SignalCandelsHighOpen и индикатор Candels High Open.

Советник CandelsHighOpen был запущен в режиме "каждый тик на основе реальных тиков"  на символе AUDUSD, H1 на периоде с 2016.01.01 по 2016.11.06, начальный депозит 10000. При этом в первом проходе был использован параметр "Reverse signals"=false.

CandelsHighOpen False

а во втором проходе "Reverse signals"=true:

CandelsHighOpen True

Все параметры советника были взяты по умолчанию, оптимизация не проводилась.

Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Exp_MFI Exp_MFI

Самый простой советник по MFI.

Candels High Open Candels High Open

Candels High Open - индикатор анализа High и Open последних трёх баров.

SignalCandelsHighOpen SignalCandelsHighOpen

Модуль торговых сигналов пользовательского индикатора "Candels High Open" - индикатора анализа High и Open последних трёх баров.