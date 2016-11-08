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CandelsHighOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Полная цепочка: индикатор Candels High Open, модуль сигналов индикатора SignalCandelsHighOpen.
CandelsHighOpen — советник на базе модуля торговых сигналов индикатора Candels High Open. Советник сгенерирован Мастером MQL5. Возможности торговли рыночными и отложенными ордерами, трейлинг уровня Stop Loss по индикатору "Parabolic SAR".
Для компиляции эксперту необходим модуль торговых сигналов SignalCandelsHighOpen и индикатор Candels High Open.
Советник CandelsHighOpen был запущен в режиме "каждый тик на основе реальных тиков" на символе AUDUSD, H1 на периоде с 2016.01.01 по 2016.11.06, начальный депозит 10000. При этом в первом проходе был использован параметр "Reverse signals"=false.
а во втором проходе "Reverse signals"=true:
Все параметры советника были взяты по умолчанию, оптимизация не проводилась.
Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с отображением своих значений в виде фрактальных значков.Exp_MFI
Самый простой советник по MFI.
Candels High Open - индикатор анализа High и Open последних трёх баров.SignalCandelsHighOpen
Модуль торговых сигналов пользовательского индикатора "Candels High Open" - индикатора анализа High и Open последних трёх баров.