Candels High Open - indicador para MetaTrader 5
- 1152
Secuencia completa: módulo de señales del indicador SignalCandelsHighOpen, asesor basado en el módulo de señales CandelsHighOpen.
Si las últimas tres barras (la barra cero no se cuenta) crecen:
high[i+3]>high[i+4] && open[i+1]>open[i+2] &&
open[i+2]>open[i+3] && open[i+3]>open[i+4])
el indicador genera la señal "+1".
Si las últimas tres barras (la barra cero no se cuenta) caen:
high[i+3]<high[i+4] && open[i+1]<open[i+2] &&
open[i+2]<open[i+3] && open[i+3]<open[i+4])
el indicador genera la señal "-1".
Si las últimas tres barras (la barra cero no se cuenta) ni crecen ni caen, entonces tendremos la señal "0":
Además, el indicador tiene el ajuste "Reverse signals", dependiendo de si el valor de este ajuste es false o true, el indicador cambia el signo de las señales:
Más tarde, se creará un módulo de señales comerciales basado en el indicador Candels High Open (podrá leer con más detalle sobre la creación de módulos de señales comerciales en el artículo ¡Cree su propio robot de trading en 6 pasos!). Y a continuación, usando como base el módulo de señales comerciales, podremos generar un asesor en el Wizard MQL5.
Indicador M2_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada y representación de los valores en forma de símbolos fractales.Exp_MFI
El indicador más sencillo de MFI.
Módulo de señales comerciales del indicador de usuario "Candels High Open", un indicador de análisis de High y Open de las últimas tres barras.CandelsHighOpen
CandelsHighOpen es un asesor basado en el módulo de señales comerciales del indicador Candels High Open. Posibilidad de comerciar con órdenes de mercado y pendientes, niveles de trailing Stop Loss según el indicador "Parabolic SAR".