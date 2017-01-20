Secuencia completa: módulo de señales del indicador SignalCandelsHighOpen, asesor basado en el módulo de señales CandelsHighOpen.

Si las últimas tres barras (la barra cero no se cuenta) crecen:

(high[i+ 1 ]>high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]>high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]>high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]>open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]>open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]>open[i+ 4 ])

el indicador genera la señal "+1".

Si las últimas tres barras (la barra cero no se cuenta) caen:

(high[i+ 1 ]<high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]<high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]<high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]<open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]<open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]<open[i+ 4 ])

el indicador genera la señal "-1".

Si las últimas tres barras (la barra cero no se cuenta) ni crecen ni caen, entonces tendremos la señal "0":

Además, el indicador tiene el ajuste "Reverse signals", dependiendo de si el valor de este ajuste es false o true, el indicador cambia el signo de las señales:

Más tarde, se creará un módulo de señales comerciales basado en el indicador Candels High Open (podrá leer con más detalle sobre la creación de módulos de señales comerciales en el artículo ¡Cree su propio robot de trading en 6 pasos!). Y a continuación, usando como base el módulo de señales comerciales, podremos generar un asesor en el Wizard MQL5.





