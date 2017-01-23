Indicador Candels High Open, módulo de sinais do indicador SignalCandelsHighOpen. CandelsHighOpen, Expert Advisor com base num módulo de sinais de negociação do indicador Candels High Open. Expert Advisor gerado pelo Assistente MQL5. Possibilidade de negociação com ordens pendentes e de mercado, trailing do nível Stop Loss de acordo com o indicador "Parabolic SAR". Para compilar o Expert Advisor, é necessário o módulo de sinais de negociaçáo SignalCandelsHighOpen e o indicador Candels High Open.

O Expert Advisor CandelsHighOpen foi executado no modo "Cada tick baseado em ticks reais" no símbolo AUDUSD, H1 no período de 2016.01.01 a 2016.11.06, depósito inicial 10000. Além disso, na primeira passagem, foi usado o parâmetro "Reverse signals"=false.







enquanto na segunda passagem "Reverse signals"=true:





Todos os parâmetros do Expert Advisor foram tirados por padrão, a optimização não foi realizada.