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Candels High Open - индикатор для MetaTrader 5
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Полная цепочка: модуль сигналов индикатора SignalCandelsHighOpen, советник на базе модуля сигналов — CandelsHighOpen.
Если последние три бара (нулевой бар не учитывается) растут:
high[i+3]>high[i+4] && open[i+1]>open[i+2] &&
open[i+2]>open[i+3] && open[i+3]>open[i+4])
значит, индикатор генерирует сигнал "+1".
Если последние три бара (нулевой бар не учитываются) падают:
high[i+3]<high[i+4] && open[i+1]<open[i+2] &&
open[i+2]<open[i+3] && open[i+3]<open[i+4])
значит, индикатор генерирует сигнал "-1".
Если последние три бара (нулевой бар не учитываются) не растут и не падают, тогда сигнал "0".
При этом у индикатора есть настройка "Reverse signals" — в зависимости от значения этой настройки false или true, индикатор меняет знак сигналов:
Чуть позже на базе индикатора Candels High Open будет создан модуль торговых сигналов (подробнее о создании модулей торговых сигналов в статье Создай торгового робота за 6 шагов!). А затем уже на базе модуля торговых сигналов можно в Мастере MQL5 генерировать советник.
CandelsHighOpen — советник на базе модуля торговых сигналов индикатора Candels High Open. Возможности торговли рыночными и отложенными ордерами, трейлинг уровня Stop Loss по индикатору "Parabolic SAR".Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с отображением своих значений в виде фрактальных значков.
Модуль торговых сигналов пользовательского индикатора "Candels High Open" - индикатора анализа High и Open последних трёх баров.DVD Level
Советник открывает сделки, когда цена подходит к целому центу, например, к 1.39, 1.40 или 1.41.