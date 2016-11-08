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Индикаторы

Candels High Open - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Полная цепочка: модуль сигналов индикатора SignalCandelsHighOpen, советник на базе модуля сигналов — CandelsHighOpen.  

Если последние три бара (нулевой бар не учитывается) растут:

         (high[i+1]>high[i+2] && high[i+2]>high[i+3] &&
         high[i+3]>high[i+4] && open[i+1]>open[i+2] &&
         open[i+2]>open[i+3] && open[i+3]>open[i+4])

значит, индикатор генерирует сигнал "+1".

Если последние три бара (нулевой бар не учитываются) падают:

         (high[i+1]<high[i+2] && high[i+2]<high[i+3] &&
         high[i+3]<high[i+4] && open[i+1]<open[i+2] &&
         open[i+2]<open[i+3] && open[i+3]<open[i+4])

значит, индикатор генерирует сигнал "-1". 

Если последние три бара (нулевой бар не учитываются) не растут и не падают, тогда сигнал "0". 

 При этом у индикатора есть настройка "Reverse signals" — в зависимости от значения этой настройки false или true, индикатор меняет знак сигналов: 

Indicator Candels High Open

Чуть позже на базе индикатора Candels High Open будет создан модуль торговых сигналов (подробнее о создании модулей торговых сигналов в статье Создай торгового робота за 6 шагов!). А затем уже на базе модуля торговых сигналов можно в Мастере MQL5 генерировать советник.



CandelsHighOpen CandelsHighOpen

CandelsHighOpen — советник на базе модуля торговых сигналов индикатора Candels High Open. Возможности торговли рыночными и отложенными ордерами, трейлинг уровня Stop Loss по индикатору "Parabolic SAR".

Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

SignalCandelsHighOpen SignalCandelsHighOpen

Модуль торговых сигналов пользовательского индикатора "Candels High Open" - индикатора анализа High и Open последних трёх баров.

DVD Level DVD Level

Советник открывает сделки, когда цена подходит к целому центу, например, к 1.39, 1.40 или 1.41.