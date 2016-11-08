Полная цепочка: модуль сигналов индикатора SignalCandelsHighOpen, советник на базе модуля сигналов — CandelsHighOpen.

Если последние три бара (нулевой бар не учитывается) растут:

(high[i+ 1 ]>high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]>high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]>high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]>open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]>open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]>open[i+ 4 ])

значит, индикатор генерирует сигнал "+1".

Если последние три бара (нулевой бар не учитываются) падают:

(high[i+ 1 ]<high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]<high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]<high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]<open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]<open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]<open[i+ 4 ])

значит, индикатор генерирует сигнал "-1".

Если последние три бара (нулевой бар не учитываются) не растут и не падают, тогда сигнал "0".

При этом у индикатора есть настройка "Reverse signals" — в зависимости от значения этой настройки false или true, индикатор меняет знак сигналов:

Чуть позже на базе индикатора Candels High Open будет создан модуль торговых сигналов (подробнее о создании модулей торговых сигналов в статье Создай торгового робота за 6 шагов!). А затем уже на базе модуля торговых сигналов можно в Мастере MQL5 генерировать советник.





