CandelsHighOpen - Experte für den MetaTrader 5
Die ganze Kette: der Candels High Open Indikator, Modul von Signalen des SignalCandelsHighOpen Indikators.
CandelsHighOpen — ein Expert Advisor basierend auf dem Modul von Handelssignalen des Candels High Open Indikators. Der Expert Advisor wurde mithilfe des MQL5 Wizards generiert. Marktorders und Pending Orders, Trailing der Stop Loss Ebene basierend auf dem Parabolic SAR Indikator.
Für die Kompilation benötigt der Expert Advisor das Modul von Handelssignalen SignalCandelsHighOpen und den Candels High Open Indikator.
Testparameter des CandelsHighOpen Expert Advisors: Jeder Tick anhand realer Ticks, AUDUSD, H1, Testperiode 2016.01.01-2016.11.06, Ersteinzahlung 10000. Beim ersten Durchlauf wurde der Parameter Reverse signals auf false gesetzt.
und im zweiten Durchlauf Reverse signals=true:
Es wurden standardmäßige Parameter des Expert Advisors verwendet, die Optimierung wurde nicht durchgeführt.
Ein Modul von Handelssignalen des benutzerdefinierten Candels High Open Indikators (eines Indikators für die Analyse von High und Open der letzten drei Balken).Candels High Open
Candels High Open - ein Indikator für die Analyse für High und Open der letzten drei Balken.
Der Original Turtle Rule Trader Expert Advisor setzt ein Handelssystem um, das im Buch The Original Turtle Trading Rules beschrieben wurde. Im Code des Expert Advisors ist die visuelle Darstellung von drei Donchian Channels, Kapitalmanagement, Eröffnen und Hinzufügen von Trades sowie Verschiebung von Stop Ebenen implementiert.Exp_WPR
Der einfachste Expert Advisor basierend auf WPR.