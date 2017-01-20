El asesor Original Turtle Rules Trader implementa el sistema comercial descrito en el libro The Original Turtle Trading Rules..

De acuerdo con la descripción mostrada en el libro, el famoso sistema comercial de las Tortugas Tráders incluía los siguientes componentes:

Reglas de elección del tamaño de la posición, partiendo de la volatilidad actual del mercado.

Reglas de entrada en la posición después de la ruptura del canal de Donchian rápido o lento.

Normas de omisión de la segunda señal que sigue a la primera ruptura con éxito.

Normas de adición de nuevas posiciones.

Normas de colocación y traslado de órdenes stop.

Normas de salida de posición.

Correspondiendo plenamente a la descripción,

el sistema sigue de forma autónoma la volatilidad del mercado y calcula el lote comercial óptimo - la unidad;

el algoritmo visualiza en el gráfico los tres canales de Donchian: los canales del Sistema 1 y el Sistema 2, así como un canal rápido para salir de la posición;

el asesor omite la ruptura del canal si antes se ha realizado con éxito una señal comercial (no importa si ella se ha realizado o no);

el algoritmo acompaña la operación, cierra la posición después de la ruptura del canal rápido o añade una posición tras los intervalos de volatilidad establecidos;

el asesor coloca y traslada stops.

En lugar de cerrar operaciones tras la ruptura del canal rápido, el algoritmo puede usar el sistema Parabolic SAR o simplemente colocar take-profit.

Ajuste de los parámetros de entrada: