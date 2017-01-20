Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Original Turtle Rules Trader - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1638
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El asesor Original Turtle Rules Trader implementa el sistema comercial descrito en el libro The Original Turtle Trading Rules..
De acuerdo con la descripción mostrada en el libro, el famoso sistema comercial de las Tortugas Tráders incluía los siguientes componentes:
- Reglas de elección del tamaño de la posición, partiendo de la volatilidad actual del mercado.
- Reglas de entrada en la posición después de la ruptura del canal de Donchian rápido o lento.
- Normas de omisión de la segunda señal que sigue a la primera ruptura con éxito.
- Normas de adición de nuevas posiciones.
- Normas de colocación y traslado de órdenes stop.
- Normas de salida de posición.
Correspondiendo plenamente a la descripción,
- el sistema sigue de forma autónoma la volatilidad del mercado y calcula el lote comercial óptimo - la unidad;
- el algoritmo visualiza en el gráfico los tres canales de Donchian: los canales del Sistema 1 y el Sistema 2, así como un canal rápido para salir de la posición;
- el asesor omite la ruptura del canal si antes se ha realizado con éxito una señal comercial (no importa si ella se ha realizado o no);
- el algoritmo acompaña la operación, cierra la posición después de la ruptura del canal rápido o añade una posición tras los intervalos de volatilidad establecidos;
- el asesor coloca y traslada stops.
En lugar de cerrar operaciones tras la ruptura del canal rápido, el algoritmo puede usar el sistema Parabolic SAR o simplemente colocar take-profit.
Ajuste de los parámetros de entrada:
- Donchian channel for exit breakout - diapasón para construir el canal rápido (canal de salida).
- Donchian channel for system-1 breakout - diapasón para construir el canal Sistema 1.
- Donchian channel for system-2 breakoutt - diapasón para construir el canal Sistema 2.
- Max. deposit share at risk in one trade - riesgo de una posición como parte del depósito.
- Max. amount of "Units" per symbol - número máximo de unidades por cada instrumento.
- Adding interval (times ATR) - intervalo de volatilidad para añadir posiciones.
- Stop loss (times ATR) - intervalo de volatilidad para colocar una orden stop.
- Take profit (times ATR) - intervalo de volatilidad para colocar take-profit
- Allowable trade slippage - magnitud de la volatilidad permisible.
- Use SAR-system to trail SL - "interruptor" del sistema parabólico SAR.
- SAR system step - salto del sistema SAR.
- SAR system cap - salto máximo del sistema SAR.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16866
CandelsHighOpen es un asesor basado en el módulo de señales comerciales del indicador Candels High Open. Posibilidad de comerciar con órdenes de mercado y pendientes, niveles de trailing Stop Loss según el indicador "Parabolic SAR".SignalCandelsHighOpen
Módulo de señales comerciales del indicador de usuario "Candels High Open", un indicador de análisis de High y Open de las últimas tres barras.
El asesor más sencillo de WPR.Exp_Fishing
El experto abre una posición inicial en la dirección del movimiento de la vela actual y posteriormente incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.