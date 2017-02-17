鎖全体：Candels High Open指標、SignalCandelsHighOpen指標シグナルモジュール。 CandelsHighOpenエキスパートアドバイザーはCandels High Open指標の売買シグナルモジュールに基づいています。EAはMQL5ウィザードによって生成されました。このEAは、成行注文と未決注文の取引、ならびにパラボリックSARに基づくトレーリングストップを特徴としています。 EAをコンパイルするにはあSignalCandelsHighOpen売買シグナルモジュールとCandels High Open指標が必要です。

CandelsHighOpen EAは、2016.01.01から2016.11.06までのAUDUSD H1の "Every tick on real ticks"モードで開始され、初期入金は10000でした。最初のパスでは "Reverse signals" = falseが使用されました。







一方、2番目のパスでは "Reverse signals"=trueが使用されました。





すべてのEAパラメータがデフォルト値に設定され、最適化は実行されていません。