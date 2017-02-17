コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

CandelsHighOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
836
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
鎖全体：Candels High Open指標、SignalCandelsHighOpen指標シグナルモジュール。

CandelsHighOpenエキスパートアドバイザーはCandels High Open指標の売買シグナルモジュールに基づいています。EAはMQL5ウィザードによって生成されました。このEAは、成行注文と未決注文の取引、ならびにパラボリックSARに基づくトレーリングストップを特徴としています。

EAをコンパイルするにはあSignalCandelsHighOpen売買シグナルモジュールとCandels High Open指標が必要です。

CandelsHighOpen EAは、2016.01.01から2016.11.06までのAUDUSD H1の "Every tick on real ticks"モードで開始され、初期入金は10000でした。最初のパスでは "Reverse signals" = falseが使用されました。

CandelsHighOpen False

一方、2番目のパスでは "Reverse signals"=trueが使用されました。

CandelsHighOpen True

すべてのEAパラメータがデフォルト値に設定され、最適化は実行されていません。

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16863

SignalCandelsHighOpen SignalCandelsHighOpen

最後の3つのバーのと高値と始値を分析するための "Candels High Open"カスタム指標の売買シグナルモジュールです。

Candels High Open Candels High Open

Candels High Open 指標は、最後の3つのバーの高値と始値を分析します。

STARCバンド STARCバンド

よく知られているSTARC（Stoller Average Range Channels）バンドのバリエーションです。

Original Turtle Rules Trader Original Turtle Rules Trader

Original Turtle Rule Traderエキスパートアドバイザーは、「The Original Turtle Trading Rules（オリジナルタートル取引ルール）」という本で説明されている取引システムを実装しています。このEAコードは、3つのDonchianチャネル、資金管理、取引の開始と追加、ストップレベルの移動の視覚的表示を実装しています。