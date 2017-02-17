私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
CandelsHighOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 836
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
鎖全体：Candels High Open指標、SignalCandelsHighOpen指標シグナルモジュール。
CandelsHighOpenエキスパートアドバイザーはCandels High Open指標の売買シグナルモジュールに基づいています。EAはMQL5ウィザードによって生成されました。このEAは、成行注文と未決注文の取引、ならびにパラボリックSARに基づくトレーリングストップを特徴としています。
EAをコンパイルするにはあSignalCandelsHighOpen売買シグナルモジュールとCandels High Open指標が必要です。
CandelsHighOpen EAは、2016.01.01から2016.11.06までのAUDUSD H1の "Every tick on real ticks"モードで開始され、初期入金は10000でした。最初のパスでは "Reverse signals" = falseが使用されました。
一方、2番目のパスでは "Reverse signals"=trueが使用されました。
すべてのEAパラメータがデフォルト値に設定され、最適化は実行されていません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16863
最後の3つのバーのと高値と始値を分析するための "Candels High Open"カスタム指標の売買シグナルモジュールです。Candels High Open
Candels High Open 指標は、最後の3つのバーの高値と始値を分析します。
よく知られているSTARC（Stoller Average Range Channels）バンドのバリエーションです。Original Turtle Rules Trader
Original Turtle Rule Traderエキスパートアドバイザーは、「The Original Turtle Trading Rules（オリジナルタートル取引ルール）」という本で説明されている取引システムを実装しています。このEAコードは、3つのDonchianチャネル、資金管理、取引の開始と追加、ストップレベルの移動の視覚的表示を実装しています。