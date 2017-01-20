Secuencia completa: indicador Candels High Open, asesor basado en el módulo de señales CandelsHighOpen.

El módulo de señales comerciales SignalCandelsHighOpen presupone que el indicador personalizado Candels High Open ya ha sido compilado y colocado en la carpeta \MQL5\Indicators\. Esta ruta se registra en el módulo en el siguiente bloque de código:







bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)

{



if (indicators== NULL ) return ( false );



if (!indicators.Add( GetPointer (m_SignalCHO)))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": error al añadir el objeto CandelsHighOpen" );

return ( false );

}



MqlParam parameters[ 2 ];



parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ;

parameters[ 0 ].string_value= "Candels High Open.ex5" ;

parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ;

parameters[ 1 ].integer_value=m_reverse_signals;



if (!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period, IND_CUSTOM , 2 ,parameters))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": error al inicializar el objeto CandelsHighOpen" );

return ( false );

}



if (!m_SignalCHO.NumBuffers( 1 )) return ( false );



return ( true );

}

Si el indicador se ha colocado en otra carpeta, por ejemplo en \MQL5\Indicators\Examples\, la ruta al indicador será así:

parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\Candels High Open.ex5" ;

Señales de compra y de venta:

Puesto que el indicador Candels High Open solo contiene tres valores en su búfer:

"+1" - señal de compra

"0" - no hay señal

и "-1" - señal de venta,

el módulo de señales comerciales actúa de forma análoga:







int CSignalCHO::LongCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value> 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}







int CSignalCHO::ShortCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value< 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}

Al generar el asesor con la ayuda del Wizard MQL5, tenemos que buscar el módulo de señales con la descripción "Análisis High y Open de las últimas tres barras":