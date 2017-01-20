Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SignalCandelsHighOpen - librería para MetaTrader 5
Secuencia completa: indicador Candels High Open, asesor basado en el módulo de señales CandelsHighOpen.
El módulo de señales comerciales SignalCandelsHighOpen presupone que el indicador personalizado Candels High Open ya ha sido compilado y colocado en la carpeta \MQL5\Indicators\. Esta ruta se registra en el módulo en el siguiente bloque de código:
//| Crea el indicador "Candels High Open" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)
{
//--- comprobando el índice
if(indicators==NULL) return(false);
//--- añadiendo el objeto a la colección
if(!indicators.Add(GetPointer(m_SignalCHO)))
{
printf(__FUNCTION__+": error al añadir el objeto CandelsHighOpen");
return(false);
}
//--- estableciendo los parámetros del indicador Candels High Open
MqlParam parameters[2];
//---
parameters[0].type=TYPE_STRING;
parameters[0].string_value="Candels High Open.ex5";
parameters[1].type=TYPE_INT;
parameters[1].integer_value=m_reverse_signals; // reversa
//--- inicialización del objeto
if(!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period,IND_CUSTOM,2,parameters))
{
printf(__FUNCTION__+": error al inicializar el objeto CandelsHighOpen");
return(false);
}
//--- número de búferes
if(!m_SignalCHO.NumBuffers(1)) return(false);
//--- hemos llegado a este lugar, así que la función se ha ejecutado con éxito, retornamos true
return(true);
}
Si el indicador se ha colocado en otra carpeta, por ejemplo en \MQL5\Indicators\Examples\, la ruta al indicador será así:
Señales de compra y de venta:
Puesto que el indicador Candels High Open solo contiene tres valores en su búfer:
- "+1" - señal de compra
- "0" - no hay señal
- и "-1" - señal de venta,
//| Retorna la fuerza de la señal de compra |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::LongCondition()
{
int signal=0;
//--- para el modo de trabajo con ticks idx=0, en el modo de trabajo con barras formadas idx=1
int idx=StartIndex();
//--- valores de la señal en la última barra formada
double ind_value=Signal(idx);
//---
if(ind_value>0.0)
{
signal=100; // hay señal de compra
}
//--- retornamos el valor de la señal
return(signal);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna la fuerza de la señal de venta |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::ShortCondition()
{
int signal=0;
//--- para el modo de trabajo con ticks idx=0, en el modo de trabajo con barras formadas idx=1
int idx=StartIndex();
//--- valores de la señal en la última barra formada
double ind_value=Signal(idx);
//---
if(ind_value<0.0)
{
signal=100; // hay señal de venta
}
//--- retornamos el valor de la señal
return(signal);
}
Al generar el asesor con la ayuda del Wizard MQL5, tenemos que buscar el módulo de señales con la descripción "Análisis High y Open de las últimas tres barras":
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16861
