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SignalCandelsHighOpen - библиотека для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2162
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\Expert\MySig\
SignalCandelsHighOpen.mqh (14.71 KB) просмотр
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Полная цепочка: индикатор Candels High Open, советник на базе модуля сигналов - CandelsHighOpen

Модуль торговых сигналов SignalCandelsHighOpen предполагает, что пользовательский индикатор Candels High Open уже скомпилирован и размещён в папке \MQL5\Indicators\. Данный путь прописывается в модуле в следующем блоке кода:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает индикатор "Candels High Open"                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)
  {
//--- проверка указателя
   if(indicators==NULL) return(false);
//--- добавление объекта в коллекцию
   if(!indicators.Add(GetPointer(m_SignalCHO)))
     {
      printf(__FUNCTION__+": ошибка добавления объекта CandelsHighOpen");
      return(false);
     }
//--- задание параметров индикатора Candels High Open
   MqlParam parameters[2];
//---
   parameters[0].type=TYPE_STRING;
   parameters[0].string_value="Candels High Open.ex5";
   parameters[1].type=TYPE_INT;
   parameters[1].integer_value=m_reverse_signals;  // реверс
//--- инициализация объекта  
   if(!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period,IND_CUSTOM,2,parameters))
     {
      printf(__FUNCTION__+": ошибка инициализации объекта CandelsHighOpen");
      return(false);
     }
//--- количество буферов
   if(!m_SignalCHO.NumBuffers(1)) return(false);
//--- дошли до этого места, значит, функция выполнена успешно - вернем true
   return(true);
  }

Если индикатор размещён в другой папке, например в  \MQL5\Indicators\Examples\, то путь к индикатору будет таким:

   parameters[0].string_value="Examples\\Candels High Open.ex5";

Сигналы на покупку и на продажу:

Так как индикатор Candels High Open в своём буфере содержит только три значения:

  • "+1" - сигнал к покупке
  • "0" - нет сигнала
  • и "-1" - сигнал к продаже,
то модуль торговых сигналов поступает аналогично:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает силу сигнала на покупку                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::LongCondition()
  {
   int signal=0;
//--- для режима работы по тикам idx=0, в режиме работы по сформировавшимся барам idx=1
   int idx=StartIndex();
//--- значения сигнала на последнем сформировавшемся баре
   double ind_value=Signal(idx);
//---
   if(ind_value>0.0)
     {
      signal=100; // сигнал на покупку есть
     }
//--- вернем значение сигнала
   return(signal);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает силу сигнала на продажу                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::ShortCondition()
  {
   int signal=0;
//--- для режима работы по тикам idx=0, в режиме работы по сформировавшимся барам idx=1
   int idx=StartIndex();
//--- значения сигнала на последнем сформировавшемся баре
   double ind_value=Signal(idx);
//---
   if(ind_value<0.0)
     {
      signal=100; // сигнал на продажу есть
     }
//--- вернем значение сигнала
   return(signal);
  }

При генерации советника при помощи Мастера MQL5 нужно искать модуль сигналов с описанием "Анализ High и Open последних трёх баров":

SignalCandelsHighOpen

 

Candels High Open Candels High Open

Candels High Open - индикатор анализа High и Open последних трёх баров.

CandelsHighOpen CandelsHighOpen

CandelsHighOpen — советник на базе модуля торговых сигналов индикатора Candels High Open. Возможности торговли рыночными и отложенными ордерами, трейлинг уровня Stop Loss по индикатору "Parabolic SAR".

DVD Level DVD Level

Советник открывает сделки, когда цена подходит к целому центу, например, к 1.39, 1.40 или 1.41.

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