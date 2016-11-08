Полная цепочка: индикатор Candels High Open, советник на базе модуля сигналов - CandelsHighOpen.

Модуль торговых сигналов SignalCandelsHighOpen предполагает, что пользовательский индикатор Candels High Open уже скомпилирован и размещён в папке \MQL5\Indicators\. Данный путь прописывается в модуле в следующем блоке кода:







bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)

{



if (indicators== NULL ) return ( false );



if (!indicators.Add( GetPointer (m_SignalCHO)))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": ошибка добавления объекта CandelsHighOpen" );

return ( false );

}



MqlParam parameters[ 2 ];



parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ;

parameters[ 0 ].string_value= "Candels High Open.ex5" ;

parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ;

parameters[ 1 ].integer_value=m_reverse_signals;



if (!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period, IND_CUSTOM , 2 ,parameters))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": ошибка инициализации объекта CandelsHighOpen" );

return ( false );

}



if (!m_SignalCHO.NumBuffers( 1 )) return ( false );



return ( true );

}

Если индикатор размещён в другой папке, например в \MQL5\Indicators\Examples\, то путь к индикатору будет таким:

parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\Candels High Open.ex5" ;

Сигналы на покупку и на продажу:

Так как индикатор Candels High Open в своём буфере содержит только три значения:

"+1" - сигнал к покупке

"0" - нет сигнала

и "-1" - сигнал к продаже,

то модуль торговых сигналов поступает аналогично:







int CSignalCHO::LongCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value> 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}







int CSignalCHO::ShortCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value< 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}

При генерации советника при помощи Мастера MQL5 нужно искать модуль сигналов с описанием "Анализ High и Open последних трёх баров":