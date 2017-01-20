Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_WPR - Asesor Experto para MetaTrader 5
Autor real: Khlystov Vladímir
El asesor más sencillo de WPR. Vendemos cuando se cruza de arriba hacia abajo el nivel de sobrecompra del oscilador, compramos cuando se cruza de abajo hacia arriba el nivel de sobreventa del oscilador. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si se ha cruzado el nivel.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en AUDUSD H3:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
