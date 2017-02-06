请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
整个开发链: Candels High Open 指标, SignalCandelsHighOpen 指标信号模块。
CandelsHighOpen EA交易是基于 Candels High Open 指标交易信号模块的。EA 是通过 MQL5 向导生成的。EA 有进行市场交易和挂单的功能，以及可以基于抛物线SAR指标设置移动止损。
为了编译, EA 需要 SignalCandelsHighOpen 交易信号模块和 Candels High Open 指标。
CandelsHighOpen EA 在 "基于真实订单时刻的每一订单时刻" 模式下运行在 AUDUSD H1 从 2016.01.01 到 2016.11.06， 初始存款为 10 000. 第一次通过使用的是 "Reverse signals"=false 。
而第二次通过使用了 "Reverse signals"=true:
所有的 EA 参数使用的是它们的默认值，没有做过优化。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16863
SignalCandelsHighOpen
用于分析最近三个柱的最高价和开盘价的 "Candels High Open" 自定义指标的交易信号模块。Candels High Open
Candels High Open 指标分析了最近三个柱的最高价和开盘价。
Original Turtle Rules Trader
Original Turtle Rule Trader EA 交易实现了在 "The Original Turtle Trading Rules(最初的海龟交易规则)" 一书中描述的交易系统。EA的代码中实现了 Donchian 通道的显示, 资金管理，建仓和加仓以及移动止损水平。Exp_WPR
基于 WPR 的最简单的 EA 交易。