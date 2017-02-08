Die ganze Kette: der Candels High Open Indikator, Expert Avisor basierend auf dem Modul von Signalen - CandelsHighOpen.

Das Modul von Handelssignalen SignalCandelsHighOpen setzt voraus, dass der benutzerdefinierte Indikator Candels High Open bereits kompiliert und im Ordner \MQL5\Indicators\ gespeichert wurde. Dieser Pfad wird im Modul im folgenden Block des Codes geschrieben:







bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)

{



if (indicators== NULL ) return ( false );



if (!indicators.Add( GetPointer (m_SignalCHO)))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": Fehler beim Hinzufügen des CandelsHighOpen Objekts" );

return ( false );

}



MqlParam parameters[ 2 ];



parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ;

parameters[ 0 ].string_value= "Candels High Open.ex5" ;

parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ;

parameters[ 1 ].integer_value=m_reverse_signals;



if (!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period, IND_CUSTOM , 2 ,parameters))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": Initialisierungsfehler des CandelsHighOpen Objekts" );

return ( false );

}



if (!m_SignalCHO.NumBuffers( 1 )) return ( false );



return ( true );

}

Wenn der Indikator in einem anderen Ordner abgelegt ist, zum Beispiel in \MQL5\Indicators\Examples\, ist der Pfad zum Indikator wie folgt:

parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\Candels High Open.ex5" ;

Kauf- und Verkaufssignale:

Da im Puffer des Candels High Open Indikators nur drei Werte enthalten sind:

"+1" - Kaufsignal

"0" - kein Signal

und "-1" - Verkaufssignal,

verhält sich das Modul von Handelssignalen gleich:







int CSignalCHO::LongCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value> 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}







int CSignalCHO::ShortCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value< 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}

Bei der Generierung eines Expert Advisors mithilfe des MQL5 Wizards muss man das Modul mit dem Namen "Analyse von High und Open und den letzten drei Balken":