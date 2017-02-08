und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SignalCandelsHighOpen - Bibliothek für den MetaTrader 5
Die ganze Kette: der Candels High Open Indikator, Expert Avisor basierend auf dem Modul von Signalen - CandelsHighOpen.
Das Modul von Handelssignalen SignalCandelsHighOpen setzt voraus, dass der benutzerdefinierte Indikator Candels High Open bereits kompiliert und im Ordner \MQL5\Indicators\ gespeichert wurde. Dieser Pfad wird im Modul im folgenden Block des Codes geschrieben:
//| Erstellt den Candels High Open Indikator |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)
{
//--- Bezeichner überprüfen
if(indicators==NULL) return(false);
//--- Objekt zur Kollektion hinzufügeg
if(!indicators.Add(GetPointer(m_SignalCHO)))
{
printf(__FUNCTION__+": Fehler beim Hinzufügen des CandelsHighOpen Objekts");
return(false);
}
//--- Parameter des Candels High Open Indikators setzen
MqlParam parameters[2];
//---
parameters[0].type=TYPE_STRING;
parameters[0].string_value="Candels High Open.ex5";
parameters[1].type=TYPE_INT;
parameters[1].integer_value=m_reverse_signals; // Umkehr
//--- Initialisierung des Objekts
if(!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period,IND_CUSTOM,2,parameters))
{
printf(__FUNCTION__+": Initialisierungsfehler des CandelsHighOpen Objekts");
return(false);
}
//--- Anzahl der Puffer
if(!m_SignalCHO.NumBuffers(1)) return(false);
//--- wenn wir diesen String erreicht haben, bedeutet das, dass die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde - true zurückgeben
return(true);
}
Wenn der Indikator in einem anderen Ordner abgelegt ist, zum Beispiel in \MQL5\Indicators\Examples\, ist der Pfad zum Indikator wie folgt:
Kauf- und Verkaufssignale:
Da im Puffer des Candels High Open Indikators nur drei Werte enthalten sind:
- "+1" - Kaufsignal
- "0" - kein Signal
- und "-1" - Verkaufssignal,
//| Gibt die Stärke des Kaufsignals zurück |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::LongCondition()
{
int signal=0;
//--- für den Arbeitsmodus nach Ticks idx=0, im Modus nach gebildeten Balken idx=1
int idx=StartIndex();
//--- Wert des Signals auf dem letzten gebildeten Balken
double ind_value=Signal(idx);
//---
if(ind_value>0.0)
{
signal=100; // Kaufsignal vorhanden
}
//--- den Wert des Signals zurückgeben
return(signal);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gibt die Stärke des Verkaufssignals zurück |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::ShortCondition()
{
int signal=0;
//--- für den Arbeitsmodus nach Ticks idx=0, im Modus nach gebildeten Balken idx=1
int idx=StartIndex();
//--- Wert des Signals auf dem letzten gebildetet Balken
double ind_value=Signal(idx);
//---
if(ind_value<0.0)
{
signal=100; // Verkaufssignal vorhanden
}
//--- den Wert des Signals zurückgeben
return(signal);
}
Bei der Generierung eines Expert Advisors mithilfe des MQL5 Wizards muss man das Modul mit dem Namen "Analyse von High und Open und den letzten drei Balken":
