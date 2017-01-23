Participe de nossa página de fãs
SignalCandelsHighOpen - biblioteca para MetaTrader 5
1283
Indicador Candels High Open, Expert Advisor com base no módulo de sinais, CandelsHighOpen.
Módulo de sinais de negociação SignalCandelsHighOpen pressupõe que o indicador personalizado Candels High Open já foi compilado e colocado na pasta \MQL5\Indicators\. Este caminho é codificado no módulo no seguinte bloco de código:
//| Cria o indicador "Candels High Open" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)
{
//--- verificação do ponteiro
if(indicators==NULL) return(false);
//--- adição do objeto à coleção
if(!indicators.Add(GetPointer(m_SignalCHO)))
{
printf(__FUNCTION__+": erro ao adicionar o objeto CandelsHighOpen");
return(false);
}
//--- definição de parâmetros do indicador Candels High Open
MqlParam parameters[2];
//---
parameters[0].type=TYPE_STRING;
parameters[0].string_value="Candels High Open.ex5";
parameters[1].type=TYPE_INT;
parameters[1].integer_value=m_reverse_signals; // reverse
//--- inicialização do objeto
if(!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period,IND_CUSTOM,2,parameters))
{
printf(__FUNCTION__+": erro ao inicializar o objeto CandelsHighOpen");
return(false);
}
//--- número de buffers
if(!m_SignalCHO.NumBuffers(1)) return(false);
//--- chegamos até este lugar, significa que a função foi bem-sucedida, retornamos true
return(true);
}
Se o indicador estiver localizado noutra pasta, por exemplo, em \MQL5\Indicators\Examples\, o caminho para o indicador será o seguinte:
Sinais de compra e de venda:
Como o indicador Candels High Open, no seu buffer, contém apenas os valores:
- "+1" - sinal de compra
- "0" - não há sinal
- e "-1" - sinal de venda,
//| Retrona a força do sinal para compra |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::LongCondition()
{
int signal=0;
//--- para o modo de trabalho segundo ticks idx=0, no modo de trabalho segundo as barras formadas idx=1
int idx=StartIndex();
//--- valor do sinal na última barra formada
double ind_value=Signal(idx);
//---
if(ind_value>0.0)
{
signal=100; // há sinal de venda
}
//--- retornamos o valor do sinal
return(signal);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a força do sinal de venda |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::ShortCondition()
{
int signal=0;
//--- para o modo de trabalho segundo ticks idx=0, no modo de trabalho segundo as barras formadas idx=1
int idx=StartIndex();
//--- valor do sinal na última barra formada
double ind_value=Signal(idx);
//---
if(ind_value<0.0)
{
signal=100; // há sinal de venda
}
//--- retornamos o valor do sinal
return(signal);
}
Ao gerar o Expert Advisor usando o Assistente MQL5, é necessário procurar o módulo de sinais com a descrição "Análise da High e Open das últimas três barras":
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16861
