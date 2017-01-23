CodeBaseSeções
Indicador Candels High Open, Expert Advisor com base no módulo de sinais, CandelsHighOpen

Módulo de sinais de negociação SignalCandelsHighOpen pressupõe que o indicador personalizado Candels High Open já foi compilado e colocado na pasta \MQL5\Indicators\. Este caminho é codificado no módulo no seguinte bloco de código:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria o indicador "Candels High Open"                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)
  {
//--- verificação do ponteiro
   if(indicators==NULL) return(false);
//--- adição do objeto à coleção
   if(!indicators.Add(GetPointer(m_SignalCHO)))
     {
      printf(__FUNCTION__+": erro ao adicionar o objeto CandelsHighOpen");
      return(false);
     }
//--- definição de parâmetros do indicador Candels High Open
   MqlParam parameters[2];
//---
   parameters[0].type=TYPE_STRING;
   parameters[0].string_value="Candels High Open.ex5";
   parameters[1].type=TYPE_INT;
   parameters[1].integer_value=m_reverse_signals;  // reverse
//--- inicialização do objeto  
   if(!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period,IND_CUSTOM,2,parameters))
     {
      printf(__FUNCTION__+": erro ao inicializar o objeto CandelsHighOpen");
      return(false);
     }
//--- número de buffers
   if(!m_SignalCHO.NumBuffers(1)) return(false);
//--- chegamos até este lugar, significa que a função foi bem-sucedida, retornamos true
   return(true);
  }

Se o indicador estiver localizado noutra pasta, por exemplo, em  \MQL5\Indicators\Examples\, o caminho para o indicador será o seguinte:

   parameters[0].string_value="Examples\\Candels High Open.ex5";

Sinais de compra e de venda:

Como o indicador Candels High Open, no seu buffer, contém apenas os valores:

  • "+1" - sinal de compra
  • "0" - não há sinal
  • e "-1" - sinal de venda,
o módulo de sinais de negociação es comporta da mesma forma:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Retrona a força do sinal para compra                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::LongCondition()
  {
   int signal=0;
//--- para o modo de trabalho segundo ticks idx=0, no modo de trabalho segundo as barras formadas idx=1
   int idx=StartIndex();
//--- valor do sinal na última barra formada
   double ind_value=Signal(idx);
//---
   if(ind_value>0.0)
     {
      signal=100; // há sinal de venda
     }
//--- retornamos o valor do sinal
   return(signal);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a força do sinal de venda                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::ShortCondition()
  {
   int signal=0;
//--- para o modo de trabalho segundo ticks idx=0, no modo de trabalho segundo as barras formadas idx=1
   int idx=StartIndex();
//--- valor do sinal na última barra formada
   double ind_value=Signal(idx);
//---
   if(ind_value<0.0)
     {
      signal=100; // há sinal de venda
     }
//--- retornamos o valor do sinal
   return(signal);
  }

Ao gerar o Expert Advisor usando o Assistente MQL5, é necessário procurar o módulo de sinais com a descrição "Análise da High e Open das últimas três barras":

