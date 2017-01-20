CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1067
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Zigzag2_R_Color con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada y representación de los valores en forma de símbolos fractales:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Zigzag2_R_Color.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF

Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16857

Exp_MFI Exp_MFI

El indicador más sencillo de MFI.

Exp_RSI Exp_RSI

El asesor más sencillo de RSI.

Candels High Open Candels High Open

Candels High Open es un indicador de análisis de High y Open de las últimas tres barras.

SignalCandelsHighOpen SignalCandelsHighOpen

Módulo de señales comerciales del indicador de usuario "Candels High Open", un indicador de análisis de High y Open de las últimas tres barras.