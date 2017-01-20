Mira cómo descargar robots gratis
Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Zigzag2_R_Color con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada y representación de los valores en forma de símbolos fractales:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Zigzag2_R_Color.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF
