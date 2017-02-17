私たちのファンページに参加してください
SignalCandelsHighOpen - MetaTrader 5のためのライブラリ
鎖全体：Candels High Open指標、CandelsHighOpenシグナルモジュールに基づくエキスパートアドバイザー。
SignalCandelsHighOpen売買シグナルモジュールはCandels High Openカスタム指標がすでにコンパイルされて \MQL5\Indicators\に配置されていると仮定します。このパスは、次のコードブロックのモジュールで指定されています。
//| "Candels High Open"指標を作成する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)
{
//--- ポインタの確認
if(indicators==NULL) return(false);
//--- コレクションにオブジェクトを追加する
if(!indicators.Add(GetPointer(m_SignalCHO)))
{
printf(__FUNCTION__+": failed to add CandelsHighOpen object");
return(false);
}
//--- Candels High Open 指標パラメータを設定する
MqlParam parameters[2];
//---
parameters[0].type=TYPE_STRING;
parameters[0].string_value="Candels High Open.ex5";
parameters[1].type=TYPE_INT;
parameters[1].integer_value=m_reverse_signals; // reverse
//--- オブジェクト初期化
if(!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period,IND_CUSTOM,2,parameters))
{
printf(__FUNCTION__+": failed to initialize CandelsHighOpen object");
return(false);
}
//--- バッファ数
if(!m_SignalCHO.NumBuffers(1)) return(false);
//--- この文字列に到達したら関数は正常に実行されたので'true'を返す
return(true);
}
指標が\MQL5\Indicators\Examples\のような別のフォルダに置かれている場合、指標へのパスは次のようになります。
売買シグナル：
Candels High Open指標バッファは3つの値のみを含みます。
- "+1" - 買いシグナル
- "0" - シグナルなし
- and "-1" - 売りシグナル
//| 買いシグナルのパワーを返す |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::LongCondition()
{
int signal=0;
//--- ティックでの作業にはidx = 0、完全なバーでの作業にはidx = 1
int idx=StartIndex();
//--- 最後に完成したバーでのシグナルの値
double ind_value=Signal(idx);
//---
if(ind_value>0.0)
{
signal=100; // 買いシグナルが存在する
}
//--- シグナルの値を返す
return(signal);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 売りシグナルのパワーを返す |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::ShortCondition()
{
int signal=0;
//--- ティックでの作業にはidx = 0、完全なバーでの作業にはidx = 1
int idx=StartIndex();
//--- 最後に完成したバーでのシグナルの値
double ind_value=Signal(idx);
//---
if(ind_value<0.0)
{
signal=100; // 売りシグナルが存在する
}
//--- シグナルの値を返す
return(signal);
}
MQL5ウィザードを使用してEAを生成する場合は、「Analyzing High and Open of the last three bars（最後の3つのバーの高さと高さを分析する）」という説明でシグナルモジュールを検索します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16861
