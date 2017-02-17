コードベースセクション
ライブラリ

SignalCandelsHighOpen - MetaTrader 5のためのライブラリ

Vladimir Karputov
ビュー:
833
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\Expert\MySig\
SignalCandelsHighOpen.mqh (14.71 KB) ビュー
SignalCandelsHighOpen.mqh (14.71 KB)
鎖全体：Candels High Open指標、CandelsHighOpenシグナルモジュールに基づくエキスパートアドバイザー。 

SignalCandelsHighOpen売買シグナルモジュールはCandels High Openカスタム指標がすでにコンパイルされて \MQL5\Indicators\に配置されていると仮定します。このパスは、次のコードブロックのモジュールで指定されています。

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Candels High Open"指標を作成する                      　　　  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)
  {
//--- ポインタの確認
   if(indicators==NULL) return(false);
//--- コレクションにオブジェクトを追加する
   if(!indicators.Add(GetPointer(m_SignalCHO)))
     {
      printf(__FUNCTION__+": failed to add CandelsHighOpen object");
      return(false);
     }
//--- Candels High Open 指標パラメータを設定する
   MqlParam parameters[2];
//---
   parameters[0].type=TYPE_STRING;
   parameters[0].string_value="Candels High Open.ex5";
   parameters[1].type=TYPE_INT;
   parameters[1].integer_value=m_reverse_signals;  // reverse
//--- オブジェクト初期化
   if(!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period,IND_CUSTOM,2,parameters))
     {
      printf(__FUNCTION__+": failed to initialize CandelsHighOpen object");
      return(false);
     }
//--- バッファ数
   if(!m_SignalCHO.NumBuffers(1)) return(false);
//--- この文字列に到達したら関数は正常に実行されたので'true'を返す
   return(true);
  }

指標が\MQL5\Indicators\Examples\のような別のフォルダに置かれている場合、指標へのパスは次のようになります。

   parameters[0].string_value="Examples\\Candels High Open.ex5";

売買シグナル：

Candels High Open指標バッファは3つの値のみを含みます。

  • "+1" - 買いシグナル
  • "0" - シグナルなし
  • and "-1" - 売りシグナル
売買シグナルモジュールは同じことをします：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 買いシグナルのパワーを返す                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::LongCondition()
  {
   int signal=0;
//--- ティックでの作業にはidx = 0、完全なバーでの作業にはidx = 1
   int idx=StartIndex();
//--- 最後に完成したバーでのシグナルの値
   double ind_value=Signal(idx);
//---
   if(ind_value>0.0)
     {
      signal=100; // 買いシグナルが存在する
     }
//--- シグナルの値を返す
   return(signal);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 売りシグナルのパワーを返す                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::ShortCondition()
  {
   int signal=0;
//--- ティックでの作業にはidx = 0、完全なバーでの作業にはidx = 1
   int idx=StartIndex();
//--- 最後に完成したバーでのシグナルの値
   double ind_value=Signal(idx);
//---
   if(ind_value<0.0)
     {
      signal=100; // 売りシグナルが存在する
     }
//--- シグナルの値を返す
   return(signal);
  }

MQL5ウィザードを使用してEAを生成する場合は、「Analyzing High and Open of the last three bars（最後の3つのバーの高さと高さを分析する）」という説明でシグナルモジュールを検索します。

SignalCandelsHighOpen

 

