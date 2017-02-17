SignalCandelsHighOpen

鎖全体：Candels High Open指標、CandelsHighOpenシグナルモジュールに基づくエキスパートアドバイザー。

SignalCandelsHighOpen売買シグナルモジュールはCandels High Openカスタム指標がすでにコンパイルされて \MQL5\Indicators\に配置されていると仮定します。このパスは、次のコードブロックのモジュールで指定されています。







bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)

{



if (indicators== NULL ) return ( false );



if (!indicators.Add( GetPointer (m_SignalCHO)))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": failed to add CandelsHighOpen object" );

return ( false );

}



MqlParam parameters[ 2 ];



parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ;

parameters[ 0 ].string_value= "Candels High Open.ex5" ;

parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ;

parameters[ 1 ].integer_value=m_reverse_signals;



if (!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period, IND_CUSTOM , 2 ,parameters))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": failed to initialize CandelsHighOpen object" );

return ( false );

}



if (!m_SignalCHO.NumBuffers( 1 )) return ( false );



return ( true );

}

指標が\MQL5\Indicators\Examples\のような別のフォルダに置かれている場合、指標へのパスは次のようになります。

parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\Candels High Open.ex5" ;

売買シグナル：

Candels High Open指標バッファは3つの値のみを含みます。

"+1" - 買いシグナル

"0" - シグナルなし

and "-1" - 売りシグナル

売買シグナルモジュールは同じことをします：







int CSignalCHO::LongCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value> 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}







int CSignalCHO::ShortCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value< 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}

MQL5ウィザードを使用してEAを生成する場合は、「Analyzing High and Open of the last three bars（最後の3つのバーの高さと高さを分析する）」という説明でシグナルモジュールを検索します。