整个开发链: Candels High Open 指标, 基于CandelsHighOpen 信号模块的EA交易。

SignalCandelsHighOpen 交易信号模块假定 Candels High Open 自定义指标已经编译好并放在 \MQL5\Indicators\ 文件夹下了。这个路径是在下面的代码块中指定的:







bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)

{



if (indicators== NULL ) return ( false );



if (!indicators.Add( GetPointer (m_SignalCHO)))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": 加入 CandelsHighOpen 对象失败" );

return ( false );

}



MqlParam parameters[ 2 ];



parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ;

parameters[ 0 ].string_value= "Candels High Open.ex5" ;

parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ;

parameters[ 1 ].integer_value=m_reverse_signals;



if (!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period, IND_CUSTOM , 2 ,parameters))

{

printf ( __FUNCTION__ + ": 初始化 CandelsHighOpen 对象失败" );

return ( false );

}



if (!m_SignalCHO.NumBuffers( 1 )) return ( false );



return ( true );

}

如果指标放到另外的文件夹, 例如 \MQL5\Indicators\Examples\, 指标的路径应该如下:

parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\Candels High Open.ex5" ;

买入和卖出信号:

因为 Candels High Open 指标在缓冲区中只包含三个值:

"+1" - 买入信号

"0" - 没有信号

and "-1" - 卖出信号

交易信号模块也是一样:







int CSignalCHO::LongCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value> 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}







int CSignalCHO::ShortCondition()

{

int signal= 0 ;



int idx=StartIndex();



double ind_value=Signal(idx);



if (ind_value< 0.0 )

{

signal= 100 ;

}



return (signal);

}

当通过MQL5向导生成EA交易时，搜索描述为 "Analyzing High and Open of the last three bars" （"分析最近三个柱的最高价和开盘价"）的信号模块: