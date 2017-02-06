代码库部分
SignalCandelsHighOpen - MetaTrader 5程序库

Vladimir Karputov
\MQL5\Include\Expert\MySig\
SignalCandelsHighOpen.mqh (14.71 KB) 预览
整个开发链: Candels High Open 指标, 基于CandelsHighOpen 信号模块的EA交易。 

SignalCandelsHighOpen 交易信号模块假定 Candels High Open 自定义指标已经编译好并放在 \MQL5\Indicators\ 文件夹下了。这个路径是在下面的代码块中指定的:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建 "Candels High Open" 指标                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCHO::CreateCandelsHighOpen(CIndicators *indicators)
  {
//--- 检查指针
   if(indicators==NULL) return(false);
//--- 把对象加到集合中
   if(!indicators.Add(GetPointer(m_SignalCHO)))
     {
      printf(__FUNCTION__+": 加入 CandelsHighOpen 对象失败");
      return(false);
     }
//--- 设置 Candels High Open 指标参数
   MqlParam parameters[2];
//---
   parameters[0].type=TYPE_STRING;
   parameters[0].string_value="Candels High Open.ex5";
   parameters[1].type=TYPE_INT;
   parameters[1].integer_value=m_reverse_signals;  // 反转
//--- 对象初始化object initialization  
   if(!m_SignalCHO.Create(m_symbol.Name(),m_period,IND_CUSTOM,2,parameters))
     {
      printf(__FUNCTION__+": 初始化 CandelsHighOpen 对象失败");
      return(false);
     }
//--- 缓冲区数量
   if(!m_SignalCHO.NumBuffers(1)) return(false);
//--- 达到这一行表示函数执行成功 - 返回 'true'
   return(true);
  }

如果指标放到另外的文件夹, 例如 \MQL5\Indicators\Examples\, 指标的路径应该如下:

   parameters[0].string_value="Examples\\Candels High Open.ex5";

买入和卖出信号:

因为 Candels High Open 指标在缓冲区中只包含三个值:

  • "+1" - 买入信号
  • "0" - 没有信号
  • and "-1" - 卖出信号
交易信号模块也是一样:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回买入信号量                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::LongCondition()
  {
   int signal=0;
//--- 对于根据订单时刻工作 idx=0, 对于根据完成的柱工作 idx=1
   int idx=StartIndex();
//--- 最后完成柱的信号值
   double ind_value=Signal(idx);
//---
   if(ind_value>0.0)
     {
      signal=100; // 出现了买入信号
     }
//--- 返回信号值
   return(signal);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回卖出信号量                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalCHO::ShortCondition()
  {
   int signal=0;
//--- 对于根据订单时刻工作 idx=0, 对于根据完成的柱工作 idx=1
   int idx=StartIndex();
//--- 最近完成柱的信号值
   double ind_value=Signal(idx);
//---
   if(ind_value<0.0)
     {
      signal=100; // 生成卖出信号
     }
//--- 返回信号值
   return(signal);
  }

当通过MQL5向导生成EA交易时，搜索描述为 "Analyzing High and Open of the last three bars" （"分析最近三个柱的最高价和开盘价"）的信号模块:

SignalCandelsHighOpen

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16861

