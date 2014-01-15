Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AbsoluteStrengthMarket - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1516
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Este indicador permite la suficiente precisión para determinar seis tipos de condiciones de mercado:
- Mercado alcista (Bull Market).
- Mercado bajista (Bear Market).
- Corrección (Correction) en un mercado alcista.
- Corrección en un mercado bajista (Bear Market Rally).
- Mercado volátil (Choppy Market).
- Mercado plano (Sideways Market).
Al igual que AbsoluteStrength para determinar las fuerzas del mercado se utilizan 3 métodos de calculo: RSI, Stochastic and DMI. Utilizando los parámetros Length, PreSmooth, Smooth, Signal y MA_Mode se puede lograr la precisión deseada en el cálculo. es importante recordar que el período de la línea de señal (Señal) comienza en 1, en este caso se utilizan los valores Alcistas y bajistas de la barra anterior.
En el indicador también se utiliza el algoritmo incorporado para el cálculo de las temporalidades mayores. Esto le permite poner varios indicadores en una subventana con diferentes temporalidades como se hace en la imagen.
Si el parámetro AlertMode=1, entonces en la pantalla se mostrará un mensaje que le informa de los cambios de las condiciones del mercado. .
Imagen:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1519
El indicador de velocidad de cambio de precio suavizado por la media del JMA.KiS_max_min_Channels
El canal trazado en los precios altos y bajos de las velas de un día
Un oscilador típico y suficientemente suave que se puede aplicar todos los instrumentos analíticos del osciladorLaguerreVolume
Indicador de volumen suavizado por el filtro Laguerre