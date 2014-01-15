Este indicador permite la suficiente precisión para determinar seis tipos de condiciones de mercado:

Al igual que AbsoluteStrength para determinar las fuerzas del mercado se utilizan 3 métodos de calculo: RSI, Stochastic and DMI. Utilizando los parámetros Length, PreSmooth, Smooth, Signal y MA_Mode se puede lograr la precisión deseada en el cálculo. es importante recordar que el período de la línea de señal (Señal) comienza en 1, en este caso se utilizan los valores Alcistas y bajistas de la barra anterior.

En el indicador también se utiliza el algoritmo incorporado para el cálculo de las temporalidades mayores. Esto le permite poner varios indicadores en una subventana con diferentes temporalidades como se hace en la imagen.

Si el parámetro AlertMode=1, entonces en la pantalla se mostrará un mensaje que le informa de los cambios de las condiciones del mercado. .

