Average Directional Movement Index (ADX) - indicador para MetaTrader 5
El indicador técnico Average Directional Movement Index (ADX) ayuda a determinar la tendencia del mercado. Welles Wilder describió y desarrolló este indicador en su libro "Nuevos Conceptos sobre Sistemas Técnicos de Operaciones en Bolsa".
El método de trading más simple basado en el sistema de movimiento direccional implica la comparación de dos indicadores de dirección: el +DI de 14 períodos y el -DI de 14 períodos. Para ello, uno puede poner los gráficos de los indicadores uno encima del otro, o bien se puede restar +DI de -DI. W. Wilder recomienda comprar siempre que +DI cruce por encima de -DI, y vender cuando -DI cruce por encima de +DI.
Además de estas reglas simples, Welles Wilder también propone la regla del punto extremo (extreme point). Esta regla se utiliza para eliminar las señales falsas y para disminuir el número de transacciones. De acuerdo a este principio, el "punto extremo" se produce cuando +DI y -DI se cruzan entre sí. Si +DI se eleva por encima de -DI, este punto será el precio máximo del día cuando se cruzan. Si +DI es menor que -DI, este punto será el precio mínimo del día en que se cruzan.
El punto extremo se utiliza entonces como nivel de entrada en el mercado. De este modo, después de la señal de compra (+DI está por encima de -DI) uno debe esperar hasta que el precio supere el punto extremo, y sólo entonces comprar. Sin embargo, si el precio no puede superar el nivel del punto extremo, se debe mantener la posición corta.
Indicador ADX
Cálculo:
ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
donde:
- N - el número de períodos utilizados en el cálculo;
- SUM (..., N) - suma de N períodos;
- +DI - valor positivo del indicador del movimiento del precio (índice direccional positivo);
- -DI - valor negativo del indicador del movimiento del precio (índice direccional negativo).
