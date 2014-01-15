Este indicador puede ser considerado como una alternativa a los conocidos RSI, Estocástico y DMI, en cuanto a sus métodos de cálculo basados en la fortaleza de los Compradores y Vendedores. A pesar de los indicadores enumerados, el cálculo se realiza en puntos, no en un porcentaje. Esto hace que sea posible evaluar las fuerzas más sutiles del mercado y evita este tipo de inconvenientes como el deslizamiento en una tendencia fuerte del Estocástico.

En la versión dada del indicador hay una posibilidad de construir niveles de fuerza (Nivel de Fuerza) y debilidad (Nivel de Debilidad) usando tres maneras:

Niveles de Sobrecompra/Sobreventa (Sobrecompra/Sobreventa), como en el RSI y el Estocástico, regulado por StrengthLevel y Weakness Level (por ejemplo, 70 y 30). El canal de las desviaciones estándar reguladas por los parámetros LookBackPeriod y los coeficientes para la parte superior (UpperMultiplier) e inferior (LowerMultiplier) unidos al canal.

El Alto/Bajo del canal dibujado sobre el principio del canal de los precios, está regulado por los parámetros LookBackPeriod, StrengthLevel y Weakness.

La figura muestra 3 variantes de niveles de construcción de Fortalezas y Debilidades. En la primera subventana los niveles de sobrecompra/sobreventa, en el segundo es el canal de desviaciones estándar y en el tercero es el Alto/Bajo del Canal.

El indicador tiene dos suavizados adicionales con cuatro tipo de medias móviles (MA_Mode: SMA, EMA, Wilder y LWMA):

El suavizado preliminar de los precios con el parámetro PreSmooth.

El principal en los parámetros de suavizado calculados en los Toros y Osos.

Para definir los puntos de inflexión de las lineas de los Toros y los Osos se utilizan las líneas de señal que se rigen por los parámetros de la señal y MA_Mode. El indicador también utiliza un algoritmo incorporado para dibujar líneas en temporalidades mayores.