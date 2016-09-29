この指標は十分な精度を持っており、まさに、6市場の状態を定義できます。

強気市場（Bull Market）

弱気市場（Bear Market）

強気市場での補正（Correction）

弱気市場での補正（Bear Market Rally）



チョッピーマーケット（Choppy Market）

もみ合い相場（Flat market、Sideways Market）

AbsoluteStrength同様、市場の力の定義にはRSI、ストキャスティック及びDMIの3つの方法が使われます。Length、PreSmooth、Smooth、SignalおよびMA_Modeパラメータを使って所望の計算精度を達成することができます。シグナルライン（Signal）の期間が1から始まり、ひとつ前のBulls及びBears値が使われることを覚えておいてください。