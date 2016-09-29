無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AbsoluteStrengthMarket - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1096
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は十分な精度を持っており、まさに、6市場の状態を定義できます。
- 強気市場（Bull Market）
- 弱気市場（Bear Market）
- 強気市場での補正（Correction）
- 弱気市場での補正（Bear Market Rally）
- チョッピーマーケット（Choppy Market）
- もみ合い相場（Flat market、Sideways Market）
AbsoluteStrength同様、市場の力の定義にはRSI、ストキャスティック及びDMIの3つの方法が使われます。Length、PreSmooth、Smooth、SignalおよびMA_Modeパラメータを使って所望の計算精度を達成することができます。シグナルライン（Signal）の期間が1から始まり、ひとつ前のBulls及びBears値が使われることを覚えておいてください。
この指標はまた高い時間枠で使用される計算のためのセットアルゴリズムを適用します。それは、画像に表示されているように、複数の異なる時間枠の指標を1つのサブウインドウに置くことを可能にします。
パラメータAlertMode=1の場合、モニターは市場の状態の変化についた情報メッセージを表示します。
画像：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1519
SolarWinds
すべてのオシレータ分析機器を適用することができる典型的なおよび十分に滑らかなオシレータ。トレンドラインタッチアラート
この指標は、トレンドラインが価格に触れるたびに、単にアラートを出して電子メールを送信します。
JMASlope
JAMの平均により平滑化された価格変化速度の指標。KiS_max_min_Channels
毎日のローソク足の高値と安値に描かれたチャネル