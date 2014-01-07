El indicador técnico Oscilador Estocástico compara el precio de cierre de un título con su rango de precios durante un determinado período de tiempo.

El indicador se compone de dos líneas. La línea principal se llama %K. La segunda línea, llamada %D, es la media móvil de la línea %K. Normalmente la línea %K se muestra como una línea continua, y la %D se muestra punteada.

El Stochastic Oscillator se puede interpretar de varias maneras. Los tres métodos más populares son los siguientes:



Comprar cuando el oscilador (ya sea %K o %D) cae por debajo de un nivel específico (por ejemplo, 20) y luego se eleva por encima de ese nivel. Vender cuando el oscilador se eleva por encima de un nivel específico (por ejemplo, 80) y luego cae por debajo de ese nivel;

Comprar cuando la línea %K se eleva por encima de la línea %D, y vender cuando la línea %K cae por debajo de la línea %D;

Buscar divergencias. Por ejemplo, donde los precios hacen una serie de nuevos máximos, pero el Stochastic Oscillator no puede superar sus máximos anteriores.

Oscilador Estocástico

Cálculo:



El Oscilador Estocástico tiene cuatro variables:



Período %K. Este es el número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo del estocástico;

Período de ralentización %K. Este valor determina el suavizado interno de %K. Un valor de 1 se considera un estocástico rápido; un valor de 3 se considera un estocástico lento;

Período %D. Este es el número de períodos de tiempo que se utilizan para calcular la media móvil de %K;

Método de suavizado %D. El método (es decir, Exponencial, Simple, Suavizado o Ponderado) que se utiliza para calcular %D.

La fórmula de %K es:

%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100

donde:



CLOSE - precio de cierre de hoy;

LOW(%K) - el mínimo más bajo de %K;

HIGH(%K) - el máximo más alto de %K.



La media móvil %D se calcula de acuerdo a la fórmula:

%D = SMA(%K, N)

donde:

