KiS_max_min_Channels - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
KCBT.
Descripcion:
El canal trazado en los precios altos y bajos de las velas de un día. Además del canal, el indicador muestra en el campo Comentario algunos de los valores del gráfico de velas en la barra actual. Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 11.10.2007.
Fig.1 Indicador KiS_max_min_Channels
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1521
