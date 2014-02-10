请观看如何免费下载自动交易
AbsoluteStrengthMarket - MetaTrader 5脚本
已发布:
描述：
该指标以足够的精度定义 6 个确切地市场状态:
- 牛势 (牛势)。
- 熊势 (熊势)。
- 牛势中的调整 (调整)。
- 熊势中的调整t (熊市反弹)。
- 震荡市场 (震荡市场)。
- 横盘市场 (横盘市场)。
在 AbsoluteStrength 中定于市场力量的 3 种计算方法: RSI, Stochastic 和 DMI。使用 Length, PreSmooth, Smooth, Signal 和 MA_Mode 参数您可以达成期望的计算精度。记住信号线周期 (Signal) 自 1 开始, 在此情况下使用前根主线的牛势和熊势值。
该指标也有一套适用于高时间帧的计算算法。它可以在一个子窗口中显示几个不同时间帧的指标, 效果如下图。
如果参数 AlertMode=1, 则监控将显示有关市场条件变化的消息通知。
