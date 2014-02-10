该指标以足够的精度定义 6 个确切地市场状态:

牛势 (牛势)。

熊势 (熊势)。

牛势中的调整 (调整)。

熊势中的调整t (熊市反弹)。



震荡市场 (震荡市场)。

横盘市场 (横盘市场)。

在 AbsoluteStrength 中定于市场力量的 3 种计算方法: RSI, Stochastic 和 DMI。使用 Length, PreSmooth, Smooth, Signal 和 MA_Mode 参数您可以达成期望的计算精度。记住信号线周期 (Signal) 自 1 开始, 在此情况下使用前根主线的牛势和熊势值。