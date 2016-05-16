Dieser Indikator kennzeichnet mit ausreichender Genauigkeit 6 Marktsituationen:

Zur Bestimmung des Marktes verwendet der AbsoluteStrength 3 Methoden für die Berechnung: RSI, Stochastic und DMI. Durch die Parameter Length, PreSmooth, Smooth, Signal und MA_Mode können Sie die gewünschte Genauigkeit erreichen. Bedenken Sie, dass die Signallinie (Signal) von der Bar 1 startet, in diesem Fall werden die Werte von Bulls und Beares der vorherigen Bar verwendet werden.

Der Indikator vermag auch angegebene höhere Zeitrahmen berechnen. Er ermöglicht mehrere Indikatoren im selben Fenster für unterschiedliche Zeiträume, wie im Bild gezeigt, darzustellen.

Wenn der Parameter AlertMode=1, dann wird in einem Fenster über sich ändernde Marktbedingungen informiert.

Bild:

