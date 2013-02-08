Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AbsoluteStrengthMarket - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4769
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный индикатор с достаточной точностью позволяет определять 6 типов состояния рынка, а именно:
- Бычий рынок (Bull Market).
- Медвежий рынок (Bear Market).
- Коррекция (Correction) на бычьем рынке.
- Медвежья коррекция (Bear Market Rally).
- Неустойчивый рынок (Choppy Market).
- Боковой рынок (Sideways Market).
Как и в AbsoluteStrength, для определения рыночных сил используются 3 метода расчета: RSI, Stochastic и DMI. С помощью параметров Length, PreSmooth, Smooth, Signal и MA_Mode вы можете добиться желаемой точности расчета. Важно помнить, что период сигнальной линии (Signal) начинается с 1 - в этом случае используются значения Bulls и Bears на предыдущем баре.
В индикаторе также применен встроенный алгоритм расчета для высших таймфреймов. Это позволяет наложить друг на друга в одном подокне несколько индикаторов для различных тайфреймов, как это сделано на картинке.
Если параметр AlertMode=1, то на экран монитора будут выводиться сообщения, информирующие об изменении рыночных условий.
Индикатор, который позволяет изменять цвет свечей.SolarWinds
Типичный и достаточно гладкий осциллятор, к которому применимы все осцилляторные аналитические инструменты
Индикатор скорости изменения цены, сглаженной JMA-усреднением.MACDWaterlineCrossExpectator, эффективность системы MACD
Это классическая торговая система на индикаторе MACD, которая заключается в покупке при пересечении ватерлинии вверх, и продаже при пересечении ватерлинии вниз. Эксперт включает в себя систему манименеджмента, которая имеет положительное математическое ожидание.