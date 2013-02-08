Данный индикатор с достаточной точностью позволяет определять 6 типов состояния рынка, а именно:

Как и в AbsoluteStrength, для определения рыночных сил используются 3 метода расчета: RSI, Stochastic и DMI. С помощью параметров Length, PreSmooth, Smooth, Signal и MA_Mode вы можете добиться желаемой точности расчета. Важно помнить, что период сигнальной линии (Signal) начинается с 1 - в этом случае используются значения Bulls и Bears на предыдущем баре.

В индикаторе также применен встроенный алгоритм расчета для высших таймфреймов. Это позволяет наложить друг на друга в одном подокне несколько индикаторов для различных тайфреймов, как это сделано на картинке.

Если параметр AlertMode=1, то на экран монитора будут выводиться сообщения, информирующие об изменении рыночных условий.