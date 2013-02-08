CodeBaseРазделы
Индикаторы

AbsoluteStrengthMarket - индикатор для MetaTrader 5

Igor Durkin
Опубликован:
Обновлен:
Данный индикатор с достаточной точностью позволяет определять 6 типов состояния рынка, а именно:    

  • Бычий рынок (Bull Market).
  • Медвежий рынок (Bear Market).
  • Коррекция (Correction) на бычьем рынке.
  • Медвежья коррекция (Bear Market Rally).
  • Неустойчивый рынок (Choppy Market).
  • Боковой рынок (Sideways Market).

Как и в AbsoluteStrength, для определения рыночных сил  используются 3 метода расчета: RSIStochastic и DMI.  С помощью параметров Length, PreSmooth, Smooth, Signal и MA_Mode вы можете добиться желаемой точности расчета. Важно помнить, что период сигнальной линии (Signal) начинается с 1 - в этом случае используются значения Bulls и Bears на предыдущем баре. 

В индикаторе также применен встроенный алгоритм расчета для высших таймфреймов. Это позволяет наложить друг на друга в одном подокне несколько индикаторов для различных тайфреймов, как это сделано на картинке.

Если параметр AlertMode=1, то на экран монитора будут выводиться сообщения, информирующие об изменении рыночных условий.      


