AbsoluteStrengthMarket - indicador para MetaTrader 5

Este indicador possui uma precisão suficiente para permitir a definição de 6 estados do mercado, exatamente:

  • Mercado de Alta (Bull Market).
  • Mercado de Baixa (Bear Market).
  • Correção no mercado de alta.
  • Correção no mercado de baixa (Bear Market Rally).
  • Mercado agitado(Choppy Market).
  • Mercado lateral (Sideways Market).

Como no AbsoluteStrength para definir as forças do mercado são utilizados três métodos de cálculos: RSI, Stochastic e DMI. Usando os modos de parâmetros Length, PreSmooth, Smooth, Signal e MA_Mode você pode alcançar a precisão desejada do cálculo. Tenha em mente que o período de uma linha de sinal começa a partir de 1, neste caso os valores da barra anterior são usados pelos Touros e Ursos.

O indicador aplica uma configuração do algoritmo para cálculo de timeframe maiores. Ele permite colocar vários indicadores em uma sub-janela para diferentes prazos, como foi exibido na imagem.

Se parâmetro AlertMode=1, uma janela vai exibir mensagens informando sobre a alteração das condições do mercado.

