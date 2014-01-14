Este indicador possui uma precisão suficiente para permitir a definição de 6 estados do mercado, exatamente:

Mercado de Alta (Bull Market).

Mercado de Baixa (Bear Market).

Correção no mercado de alta.

Correção no mercado de baixa (Bear Market Rally).



Mercado agitado(Choppy Market).

Mercado lateral (Sideways Market).

Como no AbsoluteStrength para definir as forças do mercado são utilizados três métodos de cálculos: RSI, Stochastic e DMI. Usando os modos de parâmetros Length, PreSmooth, Smooth, Signal e MA_Mode você pode alcançar a precisão desejada do cálculo. Tenha em mente que o período de uma linha de sinal começa a partir de 1, neste caso os valores da barra anterior são usados pelos Touros e Ursos.

O indicador aplica uma configuração do algoritmo para cálculo de timeframe maiores. Ele permite colocar vários indicadores em uma sub-janela para diferentes prazos, como foi exibido na imagem.

Se parâmetro AlertMode=1, uma janela vai exibir mensagens informando sobre a alteração das condições do mercado.