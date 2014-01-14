Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AbsoluteStrengthMarket - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2754
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador possui uma precisão suficiente para permitir a definição de 6 estados do mercado, exatamente:
- Mercado de Alta (Bull Market).
- Mercado de Baixa (Bear Market).
- Correção no mercado de alta.
- Correção no mercado de baixa (Bear Market Rally).
- Mercado agitado(Choppy Market).
- Mercado lateral (Sideways Market).
Como no AbsoluteStrength para definir as forças do mercado são utilizados três métodos de cálculos: RSI, Stochastic e DMI. Usando os modos de parâmetros Length, PreSmooth, Smooth, Signal e MA_Mode você pode alcançar a precisão desejada do cálculo. Tenha em mente que o período de uma linha de sinal começa a partir de 1, neste caso os valores da barra anterior são usados pelos Touros e Ursos.
O indicador aplica uma configuração do algoritmo para cálculo de timeframe maiores. Ele permite colocar vários indicadores em uma sub-janela para diferentes prazos, como foi exibido na imagem.
Se parâmetro AlertMode=1, uma janela vai exibir mensagens informando sobre a alteração das condições do mercado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1519
O indicador mostra altos/baixos recalculados("repintar") do indicador padrão ZigZag.FractalsPeriod
O indicador permite especificar o número de barras antes e depois do fractal da atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço.
Expert Advisor baseado no indicador Heiken Ashi.SolarWinds
Oscilador suficientemente suavizado que se pode aplicar todos os instrumentos analíticos do oscilador.