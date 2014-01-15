Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
LaguerreVolume - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1166
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Emerald King, t_david
Descripcion:
Indicador de volumen suavizado por el filtro Laguerre.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 12.10.2007.
Fig.1 Indicador LaguerreVolume indicator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1515
Un oscilador típico y suficientemente suave que se puede aplicar todos los instrumentos analíticos del osciladorAbsoluteStrengthMarket
Un indicador que define el estado del mercado utilizando el indicador AbsoluteStrength
El indicador muestra la situación cuando no coincide la dirección de movimiento de precios con los indicadores técnicosMa_Distance_From_Price
Un indicador de señal de semáforo para los momentos en que la fuerza de la tendencia medida por la desviación del precio de la media móvil es superior a un límite fijo