CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

LaguerreVolume - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1166
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Emerald King, t_david

Descripcion:

Indicador de volumen suavizado por el filtro Laguerre.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 12.10.2007.   

Fig.1 Indicador LaguerreVolume indicator

Fig.1 Indicador LaguerreVolume indicator 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1515

SolarWinds SolarWinds

Un oscilador típico y suficientemente suave que se puede aplicar todos los instrumentos analíticos del oscilador

AbsoluteStrengthMarket AbsoluteStrengthMarket

Un indicador que define el estado del mercado utilizando el indicador AbsoluteStrength

Divergence Divergence

El indicador muestra la situación cuando no coincide la dirección de movimiento de precios con los indicadores técnicos

Ma_Distance_From_Price Ma_Distance_From_Price

Un indicador de señal de semáforo para los momentos en que la fuerza de la tendencia medida por la desviación del precio de la media móvil es superior a un límite fijo