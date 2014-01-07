El indicador técnico Relative Strength Index (RSI, Índice de Fuerza Relativa) es un oscilador que sigue al precio en niveles que varían entre 0 y 100. Cuando Wilder presentó el Relative Strength Index recomendó utilizar un período de 14 días. Desde entonces, los RSI de 9 y 25 días han ido ganado popularidad.

Un método extendido de analizar el RSI es buscar divergencias donde la acción esté alcanzando un nuevo máximo sin que el RSI logre superar su máximo anterior. Esta divergencia indica una inversión inminente. Cuando el RSI gira hacia abajo y cae por debajo de su mínimo más reciente se dice que ha completado un fallo de oscilación. El fallo de oscilación se puede interpretar como una confirmación de inversión inminente.



Formas de utilizar el Índice de Fuerza Relativa en el análisis chartista:



Sobrecompra y sobreventa El RSI suele alcanzar el estado de sobrecompra sobre el nivel 70 y el de sobreventa por debajo del nivel 30. Por lo general, alcanza estos niveles antes que el gráfico de precios subyacente;

El RSI suele alcanzar el estado de sobrecompra sobre el nivel 70 y el de sobreventa por debajo del nivel 30. Por lo general, alcanza estos niveles antes que el gráfico de precios subyacente; Formaciones chartistas El RSI forma a menudo patrones chartistas como, por ejemplo, cabeza y hombros, o triángulos. Estos patrones pueden ser visibles en el gráfico de precios, pero también pueden pasar desapercibidos.

El RSI forma a menudo patrones chartistas como, por ejemplo, cabeza y hombros, o triángulos. Estos patrones pueden ser visibles en el gráfico de precios, pero también pueden pasar desapercibidos. Fallo de oscilación (penetración o ruptura del soporte o resistencia) Esto es cuando el Relative Strength Index supera un máximo anterior (pico) o cae por debajo de un mínimo reciente (valle);

Esto es cuando el Relative Strength Index supera un máximo anterior (pico) o cae por debajo de un mínimo reciente (valle); Niveles de soporte y resistencia El Índice de Fuerza Relativa muestra a veces los niveles de soporte y resistencia incluso más claramente que el precio mismo.

El Índice de Fuerza Relativa muestra a veces los niveles de soporte y resistencia incluso más claramente que el precio mismo. Divergencias Como se indicó anteriormente, las divergencias se producen cuando el precio hace un nuevo máximo o mínimo que no queda confirmado por un nuevo máximo o mínimo en el Relative Strength Index. Los precios suelen corregirse y moverse en la dirección del RSI.

Cálculo:



El Índice de Fuerza Relativa se calcula con la fórmula:

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))



donde: