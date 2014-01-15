Pon "Me gusta" y sigue las noticias
JMASlope - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1062
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Weld and TrendLaboratory
Descripcion:
El indicador de velocidad de cambio de precio suavizado por la media del JMA.
La fórmula para el cálculo:
En cierto sentido es el más análogamente sensible de los indicadores técnicos Bill Williams' Awesome Oscillator.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 11.10.2007.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".
Fig.1 El indicador JMASlope
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1520
