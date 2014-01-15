Autor real:

Weld and TrendLaboratory

Descripcion:

El indicador de velocidad de cambio de precio suavizado por la media del JMA.

La fórmula para el cálculo:

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])

En cierto sentido es el más análogamente sensible de los indicadores técnicos Bill Williams' Awesome Oscillator.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 11.10.2007.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador JMASlope