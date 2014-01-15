CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

JMASlope - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1062
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
jmaslope.mq5 (7.43 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Weld and TrendLaboratory

Descripcion:

El indicador de velocidad de cambio de precio suavizado por la media del JMA.

La fórmula para el cálculo:

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])

En cierto sentido es el más análogamente sensible de los indicadores técnicos Bill Williams' Awesome Oscillator.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 11.10.2007.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador JMASlope

Fig.1 El indicador JMASlope

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1520

KiS_max_min_Channels KiS_max_min_Channels

El canal trazado en los precios altos y bajos de las velas de un día

CatFX50 CatFX50

Indicador de señal de flecha de semáforo basado en las señales de tendencia y reversión de EMA de los cruces del oscilador StepSto_v1 y de su línea de señal

AbsoluteStrengthMarket AbsoluteStrengthMarket

Un indicador que define el estado del mercado utilizando el indicador AbsoluteStrength

SolarWinds SolarWinds

Un oscilador típico y suficientemente suave que se puede aplicar todos los instrumentos analíticos del oscilador