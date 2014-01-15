Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Quick ZigZag plus DiNapoli - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Indicador "Fast ZigZag" que incluye el trazado de los niveles objetivo de DiNapoli. El posible valor del StopLoss está marcado por la linea roja. Entonces, de acuerdo a la orden hay la linea de comienzo y las lineas Target1, Target2 y Target3. Además, el indicador traza líneas verticales similares a las correspondientes del seguimiento del tiempo. El dibujo de las líneas verticales se puede desactivar a través de los parámetros de entrada. Cuando la dirección del en zigzag cambia, el indicador puede desencadenar una señal de sonido.
