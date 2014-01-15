CodeBaseSecciones
Quick ZigZag plus DiNapoli - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Yurich

Indicador "Fast ZigZag" que incluye el trazado de los niveles objetivo de DiNapoli. El posible valor del StopLoss está marcado por la linea roja. Entonces, de acuerdo a la orden hay la linea de comienzo y las lineas Target1, Target2 y Target3. Además, el indicador traza líneas verticales similares a las correspondientes del seguimiento del tiempo. El dibujo de las líneas verticales se puede desactivar a través de los parámetros de entrada. Cuando la dirección del en zigzag cambia, el indicador puede desencadenar una señal de sonido.

Enlaces a códigos similares:

  1. DinapoliTargets
  2. DinapoliTargets_MTF
  3. DinapoliTargets_Full

  4. Joe DiNapoli "Comercio con niveles DiNapoli".-Мoscow: IK Analitika, 2001.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1509

