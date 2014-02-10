实际作者:



Yurich

该 "快速之字形" 指标包括绘制 DiNapoli 的目标级别。可能的止损位以红线标记。然后是订单的开盘价和目标 1, 目标 2 和目标 3 的级别线。此外, 该指标绘制相应时间内的类似跟踪垂直线。可以通过输入参数禁止绘制垂直线。当之字形指标的方向改变, 指标可触发声音信号。

