快速之字形加上 DiNapoli - MetaTrader 5脚本

实际作者:

Yurich

"快速之字形" 指标包括绘制 DiNapoli 的目标级别。可能的止损位以红线标记。然后是订单的开盘价和目标 1, 目标 2 和目标 3 的级别线。此外, 该指标绘制相应时间内的类似跟踪垂直线。可以通过输入参数禁止绘制垂直线。当之字形指标的方向改变, 指标可触发声音信号。

相似代码链接:

  1. DinapoliTargets
  2. DinapoliTargets_MTF
  3. DinapoliTargets_Full

  4. Joe DiNapoli "Trading With DiNapoli Levels (配合 DiNapoli 级别的交易)".- 莫斯科: IK Analitika, 2001。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1509

