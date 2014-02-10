请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
快速之字形加上 DiNapoli - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2764
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
该 "快速之字形" 指标包括绘制 DiNapoli 的目标级别。可能的止损位以红线标记。然后是订单的开盘价和目标 1, 目标 2 和目标 3 的级别线。此外, 该指标绘制相应时间内的类似跟踪垂直线。可以通过输入参数禁止绘制垂直线。当之字形指标的方向改变, 指标可触发声音信号。
相似代码链接:
- DinapoliTargets
- DinapoliTargets_MTF
- DinapoliTargets_Full
-
Joe DiNapoli "Trading With DiNapoli Levels (配合 DiNapoli 级别的交易)".- 莫斯科: IK Analitika, 2001。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1509
趋势测量函数
定义趋势强度的函数i-DRProjections_v1
该指标预测日线的价格范围