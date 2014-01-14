Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DinapoliTargets_MTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1065
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Rejilla formada por niveles de DiNapoli, construida usando un periodo superior. Los datos del indicador DiNapoliTargets se tienen en cuenta en el proceso de generación de la rejilla.
Coloque el archivo compilado del indicador Place DinapoliTargets en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/716
MA_AC_Stochastic_Signal
Este indicador muestra la dirección de la tendencia (Media Móvil) y da señales de trading (Stochastic + Accelerator).i4_pivot_v1
El indicador muestra los niveles de soporte y resistencia calculados sobre los precios diarios.
i-PassLevCCI_v.1.3
Un indicador de señal de semáforo utilizando el oscilador Commodity Channel Index.ZigZag_INT
Variante del indicador ZigZag con velocidad de cálculo mejorada.