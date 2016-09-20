コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Quick ZigZag plus DiNapoli - MetaTrader 5のためのインディケータ

Victor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1973
評価:
(42)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Yurich

DiNapoli目標レベルの描画を含む Fast ZigZag」指標。可能なストップロスの値は赤線で印づけられています。 注文によってスタートラインとTarget1、Target2及びTarget3ラインがあります。また、この指標は、時間的に同様のトラッキングに対応する垂直線を描画します。垂直線の描画は入力パラメータを使って無効にすることができます。ジグザグの方向が変化すると指標は音声シグナルをトリガすることができます。


同様なコードへのリンク：

  1. DinapoliTargets
  2. DinapoliTargets_MTF
  3. DinapoliTargets_Full

  4. Joe DiNapoli 「Trading With DiNapoli Levels（DiNapoli レベルでの取引）」-Мoscow: IK Analitika、2001。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1509

NDuet NDuet

2つの異なる期間を持つ移動平均が動向の方向とセマフォシグナル指標を定義し、取引の決済のための瞬間を指定します。

Func Measure Trends Func Measure Trends

トレンドの強さを定義する関数。

RAVI_FX_Fisher RAVI_FX_Fisher

フィッシャー変換を用いた正規化されていないオシレータ。

BollingerBands© BollingerBands©

ボリンジャーバンドに基づいて動向の反転を決定する指標。