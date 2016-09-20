実際の著者：



Yurich

DiNapoli目標レベルの描画を含む 「Fast ZigZag」指標。可能なストップロスの値は赤線で印づけられています。 注文によってスタートラインとTarget1、Target2及びTarget3ラインがあります。また、この指標は、時間的に同様のトラッキングに対応する垂直線を描画します。垂直線の描画は入力パラメータを使って無効にすることができます。ジグザグの方向が変化すると指標は音声シグナルをトリガすることができます。





同様なコードへのリンク：