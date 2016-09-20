無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Quick ZigZag plus DiNapoli - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1973
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
DiNapoli目標レベルの描画を含む 「Fast ZigZag」指標。可能なストップロスの値は赤線で印づけられています。 注文によってスタートラインとTarget1、Target2及びTarget3ラインがあります。また、この指標は、時間的に同様のトラッキングに対応する垂直線を描画します。垂直線の描画は入力パラメータを使って無効にすることができます。ジグザグの方向が変化すると指標は音声シグナルをトリガすることができます。
同様なコードへのリンク：
- DinapoliTargets
- DinapoliTargets_MTF
- DinapoliTargets_Full
-
Joe DiNapoli 「Trading With DiNapoli Levels（DiNapoli レベルでの取引）」-Мoscow: IK Analitika、2001。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1509
