CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Быстрый ЗигЗаг плюс ДиНаполи - индикатор для MetaTrader 5

Victor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7119
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Yurich

К индикатору "Быстрый ЗигЗаг" добавлено построение целевых уровней ДиНаполи. Красной линией отмечается возможное значение StopLoss. Далее по порядку следует стартовая линия и линии Цель1, Цель2 и Цель3. Кроме того индикатор строит вертикальные линии соответствующие аналогичной разметке по времени. Построение вертикальных линий можно отключить через входные параметры. При смене направления ЗигЗага индикатор может подавать звуковой сигнал.


Ссылки по теме:

  1. DinapoliTargets
  2. DinapoliTargets_MTF
  3. DinapoliTargets_Full

  4. Джо ДиНаполи, Торговля с использованием уровней ДиНаполи.-М.:ИК Аналитика,2001.

Chase the trend 1.0 Chase the trend 1.0

Индикатор использует в расчете отклонение своего предыдущего значения от цены

Regression Analysis Alert Regression Analysis Alert

Индикатор в окне Алерта отображает изменения состояния оригинального индикатора автора barmenteros, который сравнивает четыре типа регрессии (линейную, квадратическую, логарифмическую и экспоненциальную) и выбирает одну, которая лучше всего подходит для анализируемых данных.

TEMA Band TEMA Band

Индикатор, похожий на индикатор полос Боллинджера.

RAVI_FX_Fisher RAVI_FX_Fisher

Ненормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера