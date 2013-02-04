Реальный автор:



Yurich

К индикатору "Быстрый ЗигЗаг" добавлено построение целевых уровней ДиНаполи. Красной линией отмечается возможное значение StopLoss. Далее по порядку следует стартовая линия и линии Цель1, Цель2 и Цель3. Кроме того индикатор строит вертикальные линии соответствующие аналогичной разметке по времени. Построение вертикальных линий можно отключить через входные параметры. При смене направления ЗигЗага индикатор может подавать звуковой сигнал.





