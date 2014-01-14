Autor real:

mishanya

Esta versión del indicador DinapoliTargets_Full es útil por su capacidad de ser visualizado para cara barra del gráfico, lo que permite tener una visión general del comportamiento del mercado con respecto a los niveles del indicador en cada barra. Al parecer este indicador es más útil cuando se analiza una estrategia en modo offline.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 20.09.2007.