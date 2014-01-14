CodeBaseSecciones
Indicadores

DinapoliTargets_Full - indicador para MetaTrader 5

mishanya
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1082
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

mishanya

Esta versión del indicador DinapoliTargets_Full es útil por su capacidad de ser visualizado para cara barra del gráfico, lo que permite tener una visión general del comportamiento del mercado con respecto a los niveles del indicador en cada barra. Al parecer este indicador es más útil cuando se analiza una estrategia en modo offline.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 20.09.2007.

Fig.1 Indicador Dinapoli Targets Full

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/711

