DinapoliTargets_Full - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Autor real:
mishanya
Esta versión del indicador DinapoliTargets_Full es útil por su capacidad de ser visualizado para cara barra del gráfico, lo que permite tener una visión general del comportamiento del mercado con respecto a los niveles del indicador en cada barra. Al parecer este indicador es más útil cuando se analiza una estrategia en modo offline.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 20.09.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/711
