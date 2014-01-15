Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendLine Touch Alert - indicador para MetaTrader 5
Este indicador sencillamente avisa y envía correo electrónicos cada vez que la línea de tendencia es tocada por el precio. Tiene que establecer el nombre de la línea de tendencia y la dirección del cruce.
Hay 3 direcciones:
- Up: Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde abajo/arriba.
- Down: Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde arriba/abajo.
- Both: Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde abajo/arriba y arriba/abajo.
Fig.1 El precio toca la línea de tendencia hacia abajo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1517
