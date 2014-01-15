CodeBaseSecciones
TrendLine Touch Alert - indicador para MetaTrader 5

Ahmed Soliman
Visualizaciones:
3938
Ranking:
(59)
Publicado:
Actualizado:
Este indicador sencillamente avisa y envía correo electrónicos cada vez que la línea de tendencia es tocada por el precio. Tiene que establecer el nombre de la línea de tendencia y la dirección del cruce.

Hay 3 direcciones:

  • Up: Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde abajo/arriba.
  • Down: Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde arriba/abajo.
  • Both: Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde abajo/arriba y arriba/abajo.

TrendLine Alert

Fig.1 El precio toca la línea de tendencia hacia abajo.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1517

