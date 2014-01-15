Este indicador sencillamente avisa y envía correo electrónicos cada vez que la línea de tendencia es tocada por el precio. Tiene que establecer el nombre de la línea de tendencia y la dirección del cruce.

Hay 3 direcciones:

Up : Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde abajo/ arriba .

: Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde abajo/ . Down : Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde arriba/ abajo .

: Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde arriba/ . Both: Alertas del indicador cuando el precio toca/cruza la línea de tendencia desde abajo/arriba y arriba/abajo.





Fig.1 El precio toca la línea de tendencia hacia abajo.

