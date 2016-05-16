CodeBaseKategorien
Quick ZigZag plus DiNapoli - Indikator für den MetaTrader 5

Yurich

Der Indikator "Fast ZigZag" einschließlich der Anzeige von DiNapolis Preiszielen. Der mögliche Wert des StopLoss ist gekennzeichnet durch die rote Linie. Dann, gemäß der Position, die Startlinie und die von Target1, Target2 und Target3. Außerdem zeichnet der Indikator vertikale Linien gemäß einer Beurteilung der Zeit. Die vertikalen Linien können durch eine Parametereingabe unterdrückt werden. Wenn ZigZag seine Richtung ändert, kann das durch einen Ton signalisiert werden.


Links zu ähnlichen Codes:

  1. DinapoliTargets
  2. DinapoliTargets_MTF
  3. DinapoliTargets_Full

  4. Joe DiNapoli "Trading With DiNapoli Levels".-Мoscow: IK Analitika, 2001.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1509

