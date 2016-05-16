und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Quick ZigZag plus DiNapoli - Indikator für den MetaTrader 5
- 1356
Wirklicher Autor:
Der Indikator "Fast ZigZag" einschließlich der Anzeige von DiNapolis Preiszielen. Der mögliche Wert des StopLoss ist gekennzeichnet durch die rote Linie. Dann, gemäß der Position, die Startlinie und die von Target1, Target2 und Target3. Außerdem zeichnet der Indikator vertikale Linien gemäß einer Beurteilung der Zeit. Die vertikalen Linien können durch eine Parametereingabe unterdrückt werden. Wenn ZigZag seine Richtung ändert, kann das durch einen Ton signalisiert werden.
- DinapoliTargets
- DinapoliTargets_MTF
- DinapoliTargets_Full
Joe DiNapoli "Trading With DiNapoli Levels".-Мoscow: IK Analitika, 2001.
