RAVI_FX_Fisher - indicador para MetaTrader 5
- 957
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Descripcion:
El oscilador no normalizado que utiliza Fisher Transform. Las señales de Trading se producen en el avance umbral de activación del alto y bajo definido en los parámetros de entrada del indicador:
//+--------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------+ input int MAfast=4; //período de una media móvil rápida input int MAslow=49; //período de una media móvil lenta input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; //método de media input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //precio input double UpTrigger=+0.07; //el nivel de avance input double DnTrigger=-0.07; //el nivel de avance
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.10.2007.
Fig.1 Indicador RAVI_FX_Fisher
