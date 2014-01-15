CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RAVI_FX_Fisher - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
957
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Descripcion:

El oscilador no normalizado que utiliza Fisher Transform. Las señales de Trading se producen en el avance umbral de activación del alto y bajo definido en los parámetros de entrada del indicador:

//+--------------------------------------+
//|  PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+--------------------------------------+
input int MAfast=4;  //período de una media móvil rápida 
input int MAslow=49; //período de una media móvil lenta
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA; //método de media
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE; //precio
input double UpTrigger=+0.07; //el nivel de avance
input double DnTrigger=-0.07; //el nivel de avance

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.10.2007.  

Imagen:

Fig.1 Indicador RAVI_FX_Fisher

Fig.1 Indicador RAVI_FX_Fisher

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1510

BollingerBands© BollingerBands©

El indicador para determinar las reversiones de tendencia sobre la base de las Bandas de Bollinger

Positions Change Informer Positions Change Informer

El Asesor Experto "coje" los cambios de las posiciones de (apertura, reversa, cierre, activación del Stop Loss y Take Profit) y dependiendo de la configuración activa un archivo de sonido, salidas de alertas o envía un e-mail.

Quick ZigZag plus DiNapoli Quick ZigZag plus DiNapoli

Indicador "Fast ZigZag" que incluye el trazado de los niveles objetivo de DiNapoli

Chase the trend 1.0 Chase the trend 1.0

Este indicador utiliza en sus cálculos la desviación de su valor anterior con relación al precio.