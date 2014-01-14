CodeBaseSecciones
DinapoliTargets - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Aleksey Lebedev
Visualizaciones:
1328
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
Esta es la versión en MQL5 del indicador DinapoliTargets. El indicador ZigZag se añade a la gráfica.

Traza varias líneas horizontales después de la determinación del pico/suelo local. La línea blanca es el punto de entrada, el resto de líneas son objetivos, el primer objetivo es el más probable. La línea de stop es de color rojo.

Indicador Dinapoli Targets

