DinapoliTargets - indicador para MetaTrader 5
- Aleksey Lebedev
- 1328
Esta es la versión en MQL5 del indicador DinapoliTargets. El indicador ZigZag se añade a la gráfica.
Traza varias líneas horizontales después de la determinación del pico/suelo local. La línea blanca es el punto de entrada, el resto de líneas son objetivos, el primer objetivo es el más probable. La línea de stop es de color rojo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/164
