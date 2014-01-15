CodeBaseSecciones
Indicadores

Chase the trend 1.0 - indicador para MetaTrader 5

Denis Lazarev
Este indicador utiliza en sus cálculos la desviación de su valor anterior con relación al precio Por tanto, el punto de partida es el primer valor del precio en el historial.

Es un indicador que se adapta a la volatilidad del mercado, ya que reacciona a los cambios bruscos en el precio.

Parámetros:

input int    period   = 10;       //--Define la aceleración con que se aproxima la línea del indicador al precio
input bool   USE_LIMIT= false;    //--"Tumbler" que activa y desactiva el modo de limitación
                                  //--Limita el cambio máximo en el valor del indicador
input double use_limit= 0.00005;  //--Valor máximo que puede variar el valor del indicador

