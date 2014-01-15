Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Chase the trend 1.0 - indicador para MetaTrader 5
Este indicador utiliza en sus cálculos la desviación de su valor anterior con relación al precio Por tanto, el punto de partida es el primer valor del precio en el historial.
Es un indicador que se adapta a la volatilidad del mercado, ya que reacciona a los cambios bruscos en el precio.
Parámetros:
input int period = 10; //--Define la aceleración con que se aproxima la línea del indicador al precio input bool USE_LIMIT= false; //--"Tumbler" que activa y desactiva el modo de limitación //--Limita el cambio máximo en el valor del indicador input double use_limit= 0.00005; //--Valor máximo que puede variar el valor del indicador
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1291
