El Asesor Experto se ha reescrito de MQL4, el autor es Alejandro Galindo y Tom Maneval, publicado por Scriptor, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/en/code/7598.

Cómo funciona

El Asesor Experto abre posición de acuerdo a las señales tomadas de diferentes indicadores.

Indicadores necesarios:

Hay seis variantes de señales comerciales:

En el indicador MACD. Cuando el indicador crece, se permite comprar, cuando cae, puede vender. En el indicador Pivot Lines TimeZone. Si el precio es más alto que el nivel de pivote, se permite la compra, si es inferior, se permite la venta. En el indicador Support_and_Resistance. Cuando el nivel de resistencia se está cruzando hacia arriba, se abre posición. Si el nivel de soporte se cruza hacia abajo, se abre posición de venta. En los indicadores i_Trend y RSI. Cuando la línea verde del i_trend es mayor que la línea roja y crece, y el RSI crece, entonces se abre una compra. Cuando la línea verde del i_trend es menor que la línea roja y decrece, y el RSI decrece, entonces se abre una venta. En los indicadores i_Trend, RSI y estocástico. Cuando la línea verde del indicador i_Trend es mayor que la línea roja y crece, el main del oscilador Estocástico es mayor que el signal y crece quedándose entre los niveles alto y bajo y el RSI crece, entonces se abre una compra. Cuando la línea verde del indicador i_Trend es menor que la línea roja y decrece, el main del oscilador Estocástico es menor que el signal y dcrece quedándose entre los niveles alto y bajo y el RSI decrece, entonces se abre una venta. En los indicadores i_Trend, RSI, estocástico y MFI. Cuando la línea verde del indicador i_Trend es mayor que la línea roja y crece, el main del oscilador Estocástico es mayor que el signal y crece quedándose entre los niveles alto y bajo, el RSI crece y el MFI crece, entonces se abre una compra. Cuando la línea verde del indicador i_Trend es menor que la línea roja y decrece, el main del oscilador Estocástico es menor que el signal y disminuye quedándose entre los niveles alto y bajo, el RSI decrece y el MFI decrece, entonces se abre una venta.

El volumen de la posición inicial es igual a la variable Lots o se calcula proporcionalmente según los ajustes (variable MaximumRisk cuando Lots=0).

Si la posición deja de ser rentable, su volumen se incrementa. El volumen se incrementa a través de pasos de un Pip desde el precio de la última transacción en caso de una señal comercial correspondiente a la dirección de la posición.

El primer aumento de volumen se realiza multiplicando los lotes por 2. Entonces el número de transacciones con multiplicación por 3 queda definido por la variable DoubleCount, después de eso la multiplicación se realiza por 1,5.

El número total de transacciones de secuencia única se define mediante la variable MaxCount.

En primer lugar, la posición se abre con TakeProfit. La variable TakeProfit2 se utiliza cuando se incrementa el volumen, el nivel de Take Profit se calcula desde el precio de la posición total.

Si TakeProfit=0 o TakeProfit2=0 la posición inicial o una posición a la que se le incremente el volumen quedará sin Take Profit. En este caso la función de trailing (variable TrailingStop) se debe utilizar.

El último incremento de volumen se realiza ajustando el Stop Loss (variable StopLoss), si la variable StopLoss tiene un valor igual a 0, el Stop Loss no se pondrá.

Los resultados de la ejecución del Asesor Experto se muestran en el probador de estrategias.

Parámetros