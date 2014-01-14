CodeBaseSecciones
Support and Resistance - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
El indicador "Soporte y Resistencia" muestra los niveles de soporte y resistencia utilizando el indicador Fractals.

El cálculo de los niveles de soporte se basa en los "Fractales abajo", el cálculo de los niveles de resistencia se basa en los "Fractales arriba" del indicador Fractals de Bill Williams.

Esta es la versión MQL5 del indicador, publicado en CodeBase en mql4.com 11.08.2006.

Indicador de los niveles de soporte y resistencia

