Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Support and Resistance - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 10918
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador "Soporte y Resistencia" muestra los niveles de soporte y resistencia utilizando el indicador Fractals.
El cálculo de los niveles de soporte se basa en los "Fractales abajo", el cálculo de los niveles de resistencia se basa en los "Fractales arriba" del indicador Fractals de Bill Williams.
Esta es la versión MQL5 del indicador, publicado en CodeBase en mql4.com 11.08.2006.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/401
Calculadora/panel para calcular las pérdidas y las ganancias. Los datos se calculan cuando se mueven las líneas, o bien cuando se cambian los parámetros de los campos de entrada, esto es, el precio de entrada, el lote, las ganancias o las pérdidas en pips, o la divisa del depósito.Entropy
El indicador que demuestra el poder de los cambios de entropía de los precios.
Este indicador muestra un ejemplo del uso de la función FileReadInteger()Demo_FileWriteInteger
Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileWriteInteger()