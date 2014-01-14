El indicador "Soporte y Resistencia" muestra los niveles de soporte y resistencia utilizando el indicador Fractals.

El cálculo de los niveles de soporte se basa en los "Fractales abajo", el cálculo de los niveles de resistencia se basa en los "Fractales arriba" del indicador Fractals de Bill Williams.



Esta es la versión MQL5 del indicador, publicado en CodeBase en mql4.com 11.08.2006.