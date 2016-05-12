Dieser Indikator wurde ursprünglich auf MQL4 veröffentlicht und nun neu geschrieben. Die Autoren sind Alejandro Galindo and Tom Maneval, veröffentlicht von Scriptor, Hier der Link zu den Quellcode - https://www.mql5.com/en/code/7598.

Wie er funktioniert:

Der Expert Advisor öffnet Positionen entsprechend der Signale von verschiedenen Indikatoren.

Required indicators:

Es gibt 6 Varianten der Handelssignale:

Mit dem Indikator MACD. Wenn der Indikator steigt, dann ist es erlaubt eine Kaufposition zu öffnen, wenn er fällt dann ist es erlaubt eine Verkaufsposition zu öffnen. Mit dem Pivot Lines TimeZone Indikator. Wenn der Kurs höher als der Pivot Level ist, dann ist eine Kaufposition erlaubt, wenn der Kurs niedriger ist, dann ist eine Verkaufsposition erlaubt. Mit dem Support_and_Resistance Indikator. Wenn ein Aufwärts-Widerstandslevel gekreuzt wird, dann wird eine Kauf-Position eröffnet. Wenn ein Unterstützungslevel gekreuzt wird, dann wird eine Verkaufsposition geöffnet. Mit dem i_Trend und RSI Indikatoren. Wenn die grüne Linie des i_Trend Hühner als die rote Linie ist und steigt, der RSI steigt, dann wird eine Kaufposition geöffnet. Wenn die grüne Linie des i_Trend ist niedriger als die rote Linie und fällt und der RSI fällt auch, dann wird eine Verkaufsposition geöffnet. Mit den i_Trend, RSI und Stochastik Indikatoren. Wenn die grüne Linie des i_Trend Indikators höher als die rote Linie ist und steigt, der Stochastik höher als die Signallinie ist und steigt und zwischen den Hoch- und Tief-Levels bleibt und der RSI steigt, dann wird eine Kauforder geöffnet. Wenn die grüne Linie von dem i_Trend Indikator tiefer ist als die rote Linie und auch fällt, der Stochastik tiefer ist als die Signallinie und fällt und zwischen den hoch und tief Levels bleibt und der RSI fällt, dann wird ein Verkaufsposition geöffnet. Mit dem i_Trend, RSI, Stochastik MFI Indikatoren. Wenn die grüne Linie des i_Trend Indikators höher ist als die rote Linie und steigt, der Stochastik höher ist als die Signallinie und steigt und zwischen den Hoch- und Tief-Leveln bleibt, der RSI steigt und der MFI steigt dann wird eine Kauforder geöffnet. Wenn die grüne Linie des i_Trend Indikators kleiner ist als die rote Linie und fällt und der Stochastik kleiner als die Signallinie ist und fällt und zwischen den Hoch- und Tief-Leveln bleibt, der RSI fällt und der MFI fällt, dann wird eine Verkaufsposition geöffnet.

Die anfängliche Positionsgröße entspricht der Lot-Variable oder sie wird proportional zu den verfügbaren Mitteln berechnet (Es wird die MaximumRisk-Variable verwendet, wenn Lots=0 ist).

Wenn eine Position unprofitabel wird, dann wird die Positionsgröße erhöht. Die Positionsgröße wird in ein-Pip Schritten der Punkte von den letzten Transaktions-Einstiegskurs durchgeführt, sofern das Signal noch der Handelsrichtung entspricht.

Die erste Erhöhung der Positionsgröße ist eine Multiplizierung mit 2 (Verdoppelung) Die Anzahl der Transaktionen, die mit 2 multipliziert werden, wird durch die variable DoubleCount definiert, alle weiteren Positionen werden mit 1.5 multipliziert. performs.

Die Gesamtanzahl der Transaktionen einer Sequenz wird durch die variable MaxCount definiert.

Die erste Position wird mit Take Profit geöffnet. Die TakeProfit2 Variable wird verwendet, wenn die Positionsgröße vergrößert wurde. Dann wird Take Profit über den durchschnittlichen Gesamtpreis der Position berechnet.

Wenn TakeProfit=0 oder TakeProfit2=0 ist, dann wird die erste Position oder auch alle nachfolgenden Positionen ohne Take-Profit geöffnet. In diesem Fall muss die Trailing Stop-Funktion verwendet werden.

Die letzte Erhöhung des Volumens wird durch das Setzen von Stop Loss durchgeführt. Wenn die Stop Loss variable gleich 0 ist, dann wird kein Stop-Loss gesetzt.

Ein Ergebnis dieses Expert-Advisors in dem Strategietester.

Parameter: