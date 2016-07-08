このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直され、原作は著者のAlejandro GalindoとTom ManevaによってScriptorで発表されました。ソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7598です。

動作法

このエキスパートアドバイザーは異なる指標のシグナルに応じてポジションを開きます。

必要な指標：

取引シグナルには6つのバリアントがあります。

MACD指標。指標が上昇したら買い、下降したら売ります。 Pivot Lines TimeZone 指標。価格がピボットレベルよりも高い場合買い、低い場合には売ります。 Support_and_Resistance指標。アップ抵抗レベルが交差した場合、買いポジションを開きます。ダウン支持レベルが交差した場合、売りポジションを開きます。 i_Trend及びRSI指標。i_Trendの緑の線が赤い線より高く上昇し、RSIが上昇した場合、買いポジションを開きます。i_Trendの緑の線が赤い線より低く下降し、RSIが下降した場合、売りポジションを開きます。 i_Trend、RSI及びストキャスティック指標。i_Trend指標の緑の線が赤い線より高く上昇し、メインストキャスティクスがシグナルよりも高く上昇して高レベルと低レベルとの間にあり、RSIが上昇した場合、買いポジションを開きます。i_Trendの緑の線が赤い線より低く下降し、インストキャスティクスがシグナルよりも低く下降して高レベルと低レベルとの間にあり、RSIが下降した場合、売りポジションを開きます。 i_Trend、RSI、ストキャスティック及びMFI指標。i_Trend指標の緑の線が赤い線より高く上昇し、メインストキャスティクスがシグナルよりも高く上昇して高レベルと低レベルとの間にあり、RSIとMFIが上昇した場合、買いポジションを開きます。i_Trendの緑の線が赤い線より低く下降し、インストキャスティクスがシグナルよりも低く下降して高レベルと低レベルとの間にあり、RSIとMFIが下降した場合、売りポジションを開きます。

初期ポジションの数量はLots変数に等しいか余剰資産に比例して計算されます（Lots=0の場合のMaximumRisk変数の使用）。

ポジションが不採算になると、取引量は増加します。取引シグナルがポジションの方向に相当する場合、取引量は最後の取引価格から1Pipポイントで増加します。

取引量の最初の増加はロットを2で乗算することによって行われます。2で乗算された取引の数DoubleCount変数によって定義され、1.5で乗算されます。

単一のシーケンスの取引の総数は MaxCount変数で定義されます。

ポジションは初めに決済指値をもって開きます。TakeProfit2変数は取引量が増加したときにつかわれ、決済指値レベルはポジションの総額から計算されます。

TakeProfit=0またはTakeProfit2=0の場合は、初期のポジションや取引量が増加したときのポジションには決済指値が伴いません。この場合、トレイリング関数（TrailingStop変数）を使用する必要があります。

ストップロス変数値が0に等しい場合、取引量の最後の増加は決済逆指値を（StopLoss変数）を設定することにより行われ、StopLossが0の場合は決済逆指値は設定されません。。

エキスパートアドバイザーの作業の結果は、テスターに示されています。

パラメータ