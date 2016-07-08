私たちのファンページに参加してください
Terminator_v2.0 - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直され、原作は著者のAlejandro GalindoとTom ManevaによってScriptorで発表されました。ソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7598です。
動作法
このエキスパートアドバイザーは異なる指標のシグナルに応じてポジションを開きます。
必要な指標：
取引シグナルには6つのバリアントがあります。
- MACD指標。指標が上昇したら買い、下降したら売ります。
- Pivot Lines TimeZone 指標。価格がピボットレベルよりも高い場合買い、低い場合には売ります。
- Support_and_Resistance指標。アップ抵抗レベルが交差した場合、買いポジションを開きます。ダウン支持レベルが交差した場合、売りポジションを開きます。
- i_Trend及びRSI指標。i_Trendの緑の線が赤い線より高く上昇し、RSIが上昇した場合、買いポジションを開きます。i_Trendの緑の線が赤い線より低く下降し、RSIが下降した場合、売りポジションを開きます。
- i_Trend、RSI及びストキャスティック指標。i_Trend指標の緑の線が赤い線より高く上昇し、メインストキャスティクスがシグナルよりも高く上昇して高レベルと低レベルとの間にあり、RSIが上昇した場合、買いポジションを開きます。i_Trendの緑の線が赤い線より低く下降し、インストキャスティクスがシグナルよりも低く下降して高レベルと低レベルとの間にあり、RSIが下降した場合、売りポジションを開きます。
- i_Trend、RSI、ストキャスティック及びMFI指標。i_Trend指標の緑の線が赤い線より高く上昇し、メインストキャスティクスがシグナルよりも高く上昇して高レベルと低レベルとの間にあり、RSIとMFIが上昇した場合、買いポジションを開きます。i_Trendの緑の線が赤い線より低く下降し、インストキャスティクスがシグナルよりも低く下降して高レベルと低レベルとの間にあり、RSIとMFIが下降した場合、売りポジションを開きます。
初期ポジションの数量はLots変数に等しいか余剰資産に比例して計算されます（Lots=0の場合のMaximumRisk変数の使用）。
ポジションが不採算になると、取引量は増加します。取引シグナルがポジションの方向に相当する場合、取引量は最後の取引価格から1Pipポイントで増加します。
取引量の最初の増加はロットを2で乗算することによって行われます。2で乗算された取引の数DoubleCount変数によって定義され、1.5で乗算されます。
単一のシーケンスの取引の総数は MaxCount変数で定義されます。
ポジションは初めに決済指値をもって開きます。TakeProfit2変数は取引量が増加したときにつかわれ、決済指値レベルはポジションの総額から計算されます。
TakeProfit=0またはTakeProfit2=0の場合は、初期のポジションや取引量が増加したときのポジションには決済指値が伴いません。この場合、トレイリング関数（TrailingStop変数）を使用する必要があります。
ストップロス変数値が0に等しい場合、取引量の最後の増加は決済逆指値を（StopLoss変数）を設定することにより行われ、StopLossが0の場合は決済逆指値は設定されません。。
エキスパートアドバイザーの作業の結果は、テスターに示されています。
パラメータ
- Trade_ON - ポジションが許可されている
- Lots - 注文量で0の場合はMaxRパラメータを使用
- MaximumRisk - リスク（Lots=0の場合に使用）
- StopLoss - ポイントでの決済逆指値で0の場合はなし
- TakeProfit - ポイントでの初期ポジションの決済指値
- TakeProfit2 - ポイントでの加算される決済指値
- MaxCount - 一方向でのポジション数の最大限で制限のない場合は -1
- DoubleCount - Lot乗数の2を持つ約定の数と1.5を持つ他のものの数
- Pips - ポイントでの増加レベル
- Trailing - トレイリングストップレベルで無効の場合は0
- Shift - 指標値がチェックされているバー：0 - 新形成バー、1 - 完了した最初のバー
- ReverseCondition - 売買シグナルの変更
- OPEN_POS_BASED_ON - 取引シグナルタイプ
- MACD_FastPeriod - 高速 МА MACD の期間
- MACD_SlowPeriod - 低速 МА MACD の期間
- MACD_Price - MACD価格
- Pivot_DayStartHour - 開始時刻
- Pivot_DayStartMinute - 開始分
- Pivot_AttachSundToMond - 日曜足を月曜に取り付ける
- SupRes_iPeriod - Support_and_Resistance指標の期間
- iT_Price - 価格とボリンジャーバンドの差が計算されるための価格の種類
- iT_BBPeriod - ボリンジャーバンド（BB）の期間
- iT_BBShift - ボリンジャーバンド（BB）のシフト
- iT_BBDeviation - ボリンジャーバンド（BB）の偏差
- iT_BBPrice - ボリンジャーバンド（BB）の価格
- iT_BBLine - ボリンジャーバンド（BB）に使われる線
- iT_BullsBearsPeriod - ブルズベアーズパワーの期間
- RSI_Period - RSIの期間
- RSI_Price - RSIの価格
- St_KPeriod - Кストキャスティックの期間
- St_DPeriod - Dストキャスティックの期間
- St_SPeriod - Sストキャスティックの期間
- St_Method - ストキャスティックのメソッド
- St_Price - ストキャスティックの価格
- St_UpperLevel - ストキャスティックの上のレベル
- St_LowerLevel - ストキャスティックの下のレベル
- MFI_Period - MFIの期間
- MFI_Volume - MFIの取引量
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1113
