Terminator_v2.0 - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, pelos autores Alejandro Galindo e Tom Maneval, publicado por Scriptor, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7598.
Como ele funciona
O Expert Advisor abre posições de acordo com os sinais tomadas de diferentes indicadores.
Indicadores necessários:
Há seis variantes de sinais de negociação:
- No indicador MACD. Quando o indicador cresce, ele é autorizado a comprar, quando cai, é permitido vender.
- No indicador Pivot Lines TimeZone. Se o preço é mais elevado do que o nível de Pivot, uma compra é permitida, se for inferior, uma venda é permitida.
- No indicador Support_and_Resistance. Quando há o cruzamento do nível de Up-Resistance, uma posição é aberta. Se há o cruzamento do nível de suporte para baixo, uma posição de venda será aberta.
- Nos indicadores i_Trend e RSI. Quando a linha verde do i_Trend é maior do que a linha vermelha e ela é crescente, juntamente com RSI, abre-se uma posição de compra. Quando a linha verde do i_Trend é menor do que a linha vermelha e ela é decrescente, juntamente com RSI, abre-se uma posição de venda.
- Nos indicadores i_Trend, RSI e Estocástico . Quando a linha verde do indicador i_Trend é maior do que a linha vermelha e ela é crescente, a linha principal do oscilador Estocástico é maior do que o sinal e é crescente ficando entre níveis de alta e baixa, junto com o RSI crescente, abre-se uma posição de compra. Quando a linha verde do indicador i_Trend é menor do que a linha vermelha e é decrescente, a linha principal do oscilador Estocástico é menor do que o sinal e é decrescente ficando entre os níveis de alta e baixa, junto com o RSI decrescente, abre-se uma posição de venda.
- Nos indicadores i_Trend, RSI, Estocástico e MFI. Quando a linha verde do indicador i_Trend é maior do que a linha vermelha e ela é crescente, a linha principal do oscilador Estocástico é maior do que o sinal e é crescente ficando entre níveis de alta e baixa, junto com o RSI e MFI crescente, abre-se uma posição de compra. Quando a linha verde do indicador i_Trend é menor do que a linha vermelha e é decrescente, a linha principal do oscilador Estocástico é menor do que o sinal e é decrescente ficando entre os níveis de alta e baixa, junto com o RSI e MFI decrescente, abre-se uma posição de venda.
A posição inicial do volume é igual a variável Lots ou calculada proporcionalmente aos ativos prontos (variável MaximumRisk quando Lots = 0).
Se a posição se torna não lucrativa, seu volume é aumentado. O volume é aumentado através do passo de um Pip de pontos do último preço de negociação no caso de um sinal de negociação corresponder à direção da posição.
O primeiro aumento do volume é realizado através da multiplicação do lote por 2. Em seguida, o número de negócios com multiplicação por 2 é definido pela variável DoubleCount, depois disso a multiplicação é por 1.5. executação.
O número total de ofertas individuais da seqüência é definida pela variável MaxCount.
Em primeiro lugar, a posição é aberta com TakeProfit. A variavel TakeProfit2 é utilizada quando o volume aumenta, o nível de Take Profit é calculado a partir posição total do preço.
Se TakeProfit = 0 ou TakeProfit2 = 0 a posição inicial ou a posição que tiver seu volume aumentado será sem Take Profit. Neste caso, a função de trailing (variável TrailingStop) deve ser usada.
O último aumento do volume é realizado através da criação de Stop Loss (variável StopLoss), se o valor da variável StopLoss for igual a 0, o Stop Loss não será definido.
Os resultados do trabalho do Expert Advisor são mostrados no Strategy Tester.
Parâmetros
- Trade_ON - Abertura de posição é permitida.
- Lots - lote; quando 0, o parâmetro MaxrR é usado.
- MaximumRisk - Risco (valor padrão de Lots = 0).
- StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit em pontos da posição inicial.
- TakeProfit2 - Take Profit adicional em pontos.
- MaxCount - O número máximo de posições em aberto em um dos lados, se -1 é ilimitado.
- DoubleCount - Número de ordens com fator multiplicador do Lote por 2, outras aberturas com fator multiplicador do Lote por 1.5.
- Pips - Nível de aumento em pontos.
- Trailing - nível de Trailing stop; quando o valor é 0, o trailing stop é desativado.
- Shift - Barra em que os indicadores são verificados: 0 - barra em formação, 1 - primeira barra formada.
- ReverseCondition - Mudança do sinal de compra e venda.
- OPEN_POS_BASED_ON - Tipo de sinais de negociação.
- MACD_FastPeriod - Período de МА e MACD rápido.
- MACD_SlowPeriod - Período de MA e MACD lento.
- MACD_Price - preço de MACD.
- Pivot_DayStartHour - Início do dia em horas.
- Pivot_DayStartMinute - Início do dia em minutos.
- Pivot_AttachSundToMond - Anexar as barras de domingo para segunda-feira.
- SupRes_iPeriod - Período do indicador Support_and_Resistance.
- iT_Price - Tipo de preço que a difereça do preço e as Bandas de Bollinger são calculadas.
- iT_BBPeriod - Período de Bandas de Bollinger (BB).
- iT_BBShift - Deslocamento das Bandas de Bollinger (BB).
- iT_BBDeviation - Desvio de Bandas de Bollinger (BB).
- iT_BBPrice - Preço das Bandas de Bollinger (BB).
- iT_BBLine - linha de Bandas de Bollinger.
- iT_BullsBearsPeriod - Período Bulls Bears Power.
- RSI_Period - Período de RSI.
- RSI_Price - Preço do RSI.
- St_KPeriod - Período de К Estocástico.
- St_DPeriod - Período de D Estocástico.
- St_SPeriod - Período de S Estocástico.
- St_Method - O método de Estocástico.
- St_Price - Preço do Estocástico.
- St_UpperLevel - Nível superior da Estocástico.
- St_LowerLevel - Nível inferior de estocástico.
- MFI_Period - Período de MFI.
- MFI_Volume - Volume de MFI.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1113
