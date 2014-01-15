El EA Exp_BinaryWave se basa en las señales de entrada del oscilador integral BinaryWave. La señal se forma si la barra se cierra mientras el indicador avanza hacia el nivel cero, o si hay algún cambio en la dirección de la media móvil (dependiendo de las opciones seleccionadas en los parámetros de entrada).

Hay que poner el archivo compilado BinaryWave.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas sobre USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Resultados de las pruebas