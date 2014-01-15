Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
La clase para la elaboración de la AMA usando el buffer circular - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1644
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción
La clase CAMAOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil Adaptable (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando el algoritmo del buffer circular.
Declaración
class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing
Título
#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>
El archivo de la clase CAMAOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. El archivo de la clase buffer circular y la clase Ratio de Eficiencia también debe estar en esta carpeta.
Métodos de la clase
//--- método de inicio: bool Init( // si error devuelve falso, si exitoso - verdadero int period = 10, // periodo del AMA int fast_period = 2, // periodo del EMA rápido int slow_period = 30, // periodo del EMA lento int size_buffer = 256, // tamaño del buffer circular, número de dato almacenado bool as_series = false // verdadero, si timeserie, falso - si indexación habitual de los datos de entrada );
//--- método de cálculo basado en una serie temporal o buffer del indicador: int MainOnArray( // devuelve el número de lemenetos procesados const int rates_total, // tamaño de la matriz array[] const int prev_calculated, // elementos procesados en la llamada anterior const double &array[] // matriz de los valores de entrada );
//--- //--- el método de cálculo basado en los elementos de las series separadas de la matriz
double MainOnValue( // devuelve el valor de AMA para el elemento de conjunto
const int rates_total, // tamaño de la matriz
const int prev_calculated, // elements procesados de la matriz
const int begin, // desde donde comienzan los datos significativos de la matriz
const double value, // valor del elemento de la matriz
const int index // índice del elemento
);
//--- métodos de acceso a los datos: int BarsRequired(); // Devuelve el número necesario de barras para dibujar el indicador string Name(); // Devuelve el nombre del indicador string FastPeriod(); // Devuelve el período del EMA suavizado rápido int SlowPeriod(); // Devuelve el período del EMA suavizado lento int Period(); // Devuelve el período del AMA int Size(); // Devuelve el tamaño del buffer cirdular
Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:
//--- la clase con los métodos de cálculo del indicador AMA: #include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh> CAMAOnRingBuffer ama; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Fución de iteración del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- calculation of the indicator based onprice time series cálculo del indicador basado en timeseries en precio: ama.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- utilizar los datos del buffer circular "ama", // por ejemplo, copiar los datos en el buffer del indicador: for(int i=start;i<rates_total;i++) AMA_Buffer[i] = ama[rates_total-1-i]; // linea del indicador //--- valor que devuelve prev_calculated para la próxima llamada: return(rates_total); }
Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.
Ejemplos
- El archivo Test_AMA_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador basado en series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray()
- El archivo Test_AMA_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador AMA se calcula y se dibuja. Entonces sobre la base de este buffer circular del indicador se dibuja un AMA más.
El resultado del trabajo del Test_AMA_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
The result of the work of the Test_AMA_OnValueRB.mq5 with the size of the ring buffer of 256 elements
El resultado del trabajo del Test_AMA_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos
Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1375
La posición inicial se abre de acuerdo a las señales del indicador. (Hay seis variantes). Si la posición deja de ser rentable, su volumen se incrementa.La clase para la elaboración del IMF usando el buffer circular
La clase está diseñada para el cálculo de el indicador técnico Índice de Flujo de dinero (Money Flow Index, MFI) utilizando el algoritmo del buffer circular.
Oscilador utilizando los promedios T3 del Análisis Técnico de Acciones y Materias primas (Diciembre. 2004).Pivot Lines TimeZone
El indicador de niveles de Pivote, los subniveles Pivote y los niveles Camarilla, se muestran los buffers de indicadores y las líneas horizontales.