Descripción

La clase CAMAOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil Adaptable (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>

El archivo de la clase CAMAOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. El archivo de la clase buffer circular y la clase Ratio de Eficiencia también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int period = 10 , int fast_period = 2 , int slow_period = 30 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

int BarsRequired(); string Name(); string FastPeriod(); int SlowPeriod(); int Period(); int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh> CAMAOnRingBuffer ama; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ama .MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) AMA_Buffer[i] = ama [rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

El archivo Test_AMA_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador basado en series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_AMA_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador AMA se calcula y se dibuja. Entonces sobre la base de este buffer circular del indicador se dibuja un AMA más.